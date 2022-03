Stadt und GHV laden zum Ostereiersuchen

Die Ostereier-suchaktion von Gewerbeverein und Stadtverwaltung erlebt eine Neuauflage vom 1. bis 15. März eine Neuauflage. Die Spielregeln sind einfach:

In Spaichingen werden drei große grüne Eier versteckt. Wer alle drei gefunden hat, macht je ein Selfie-Foto von sich und den Eiern und sendet diese drei Fotos per WhatsApp an 0160/7825176 oder per E-Mail an vera.storz@ghvspaichingen.de.

Die ersten 300 Teilnehmer können sich ein Osterpräsent ab dem 1. April beim teilnehmenden Einzelhandel abholen. Wo das sein wird, wird von Citymanagerin Vera Storz noch bekannt geben.

Drei Tipps sollen bei der Suche helfen: Ein schattig-sonniges Plätzchen, welches zum Verweilen einlädt. Manchmal flitzt ein wilder BMX-Fahrer oder ein Skater vorbei.

Zwischen vier Bäumen sprudelt und plätschert das Wasser, gleich daneben bietet ein Haus, benannt nach einem bekannten Mönch, Platz für die Gemeinde. Man kann man sich ein Eis von dort mitnehmen.

Das letzte Ei lädt zum Spielen ein, bislang stand dort ein Holzbrunnen von Frieder Preis, der 31 Jahre lang an die Möbelfabrik Bühler erinnerte.Früher hatte die Kirche ihre Wiesen dort.