Rätselhafte Serie in Spaichingen: 13 Einbrüche und eine Spritztour mit der Reinigungsmaschine

Insgesamt 13 Mal sind seit Silvester Unbekannte in städtische Gebäude eingebrochen. Die Verwaltung und Polizei stehen vor einem Rätsel, denn von großem Wert sind die gestohlenen Gegenstände nicht. Die Polizei schätzt insgesamt 6500 Euro, in fünf Fällen sei die Summe nicht bekannt beziehungsweise es sei nichts gestohlen worden. Der Schaden an den Gebäuden, Folgeschäden wie neue Schließanlagen sowie der zeitliche Aufwand der Verwaltung ist aber umso beträchtlicher: Insgesamt ein hoher fünfstelliger Betrag, schätzt Stadtbaumeister Benedikt Schmid.

Jüngst hat sich der Technische Ausschuss am Rande der Sitzung mit der Serie beschäftigt, die so gar keinen Sinn ergibt. Überwachung, Alarmanlagen, also eine Aufrüstung des bereits schon bestehenden Schutzes diskutierten die Räte. Die Fenster und Türen der städtischen Gebäude sind unterschiedlich einbruchssicher. An manchen Türen oder Fenstern scheiterten die Ganoven aber auch.

Täter gehen fast immer nach dem gleichen Muster vor

Das Muster ist fast immer gleich: Ein Fenster wird eingeschlagen oder eine Türe aufgebrochen, danach dringen die Täter in die Gebäude ein und hebeln eine Türe nach der anderen im Inneren auf sowie Schränke, Tische und andere Behältnisse. Meist finden sie nichts Wertvolles, lassen alte Laptops oder Werkzeuge mitgehen.

Rotzfrech mit der Reinigungsmaschine herumgefahren

Dass es den Tätern offenbar gar nicht primär um die materielle Bereicherung geht, dafür sprechen zwei Delikte: Beim Einbruch ins Gymnasium wurden Eier, vermutlich dort vorgefunden, wild an die Wände des Lehrerzimmers geworfen, und noch skurriler ist die Aktion von der Nacht des Schmotzigen Donnerstags, am 24. Februar: Da brachen der oder die Täter in die Stadthalle über den Sportlereingang ein klauten Laptop, Beamer und Werkzeug. Und eine Reinigungsmaschine. Auf der müssen die Täter dann rotzfrech quer durch die Stadt gefahren sein, denn sie wurde später auf dem Lidl-Parkplatz gefunden.

Das ist die Liste der Einbrüche: Silvester: Einbruch in die Schillerschule und in die Sporthalle Schillerschule sowie in die Stadthalle. Dann am 24. Februar: Einbruch in die Stadthalle, zwischen 21. Februar und 10. März: Einbruchsversuch in die Alte Turnhalle, die Kellertüre hielt Stand.

Am 10. April gelang der Einbruch, weil die Täter über ein eingeschlagenes Fenster in die Halle drangen. Am Osterwochenende, 15. bis 18. April brachen die Täter ins Freibad ein, sie brachen eine Zauntüre auf. Zwischen 15. und 16. April brachen die Täter dann in die alte Umkleide im Stadion ein und richteten wie überall hohen Einbruchsschaden an. Nochmal hatten die Täter die Stadthalle zwischen 30. April und 2. Mai im Visier, diesmal durch ein eingeschlagenes WC-Fenster.

Einbrecher nehmen sich die Schulen vor

In den Folgedelikten nahmen sich die Einbrecher die Schulen vor. Zwischen 30. April und 1. Mai die Baldenbergschule, die Schillerschule, das Gymnasium und der Realschule. Nicht immer gelang den Tätern im Innern der Gebäude auch die Türen aufzuhebeln, die Schäden sind aber in allen Fällen beträchtlich.

Irritierend sei, dass Spaichingen grade diese Einbruchsserie erlebe, während Einbrüche in der Stadt generell zurückgingen, so Schmid. Und auch, dass es sich nur um städtische Gebäude handelt und in denen eigentlich gar nichts Wertvolles zu finden ist. Der Aufwand, die Schäden zu beseitigen, sei riesig. Zum Beispiel musste im Lehrerzimmer des Gymnasiums die Schließfach-Wand abgebaut werden, weil Eimasse dahinter gelaufen war und das natürlich anfängt, bestialisch zu stinken.

Ermittlungsansätze sind vorhanden

In mehreren Fällen war die Spurensicherung aus Singen vor Ort und sicherte umfangreiche Spuren, so die Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz. Die Polizei gehe aktuell von einer lokalen Täterschaft aus.

Ermittlungsansätze zu einer möglichen Täterschaft seien vorhanden, würden aus ermittlungstaktischen Gründen aber nicht genannt, so die Sprecherin.

Ein Zusammenhang zu den Tätern der Einbruchsserie in Bäckereien 2017 könne jedoch ausgeschlossen werden, so die Antwort auf entsprechende Nachfrage der Redaktion.