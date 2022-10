Stadt Spaichingen fördert Vereine mit 85 000 Euro

Die Stadt bezahlt Vereinszuschüsse und Mitgliedsbeiträge in Höhe von rund 85 000 Euro aus. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Auch in diesem Jahr hat die Stadt Spaichingen im Rahmen der Vereinsförderung die Vereinszuschüsse und Mitgliedsbeiträge an die Vereine und Institutionen ausbezahlt, schreibt die Stadt weiter. Dabei wurden rund 84 500 Euro als Vereinszuschüsse und etwa 500 Euro als Mitgliedsbeiträge ausbezahlt. Diese Auszahlungen erfolgten kürzlich. Über die 85 000 Euro wurde den Vereinen ein wesentlicher Beitrag als Jugendförderung „zugesteuert“, so die Stadt. Das waren 20 600 Euro.