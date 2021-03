Die Stadt muss den Frühlingsmarkt am 21. März absagen. Die Durchführung von Jahr- und sonstigen Märkten wären im Moment nach der Corona-Verordnung nicht möglich.

Die nächste Ministerpräsidentenkonferenz findet am 22. März statt, sodass davor auch keine Änderung mehr kommen wird. Der nächste „größere“ Markt wäre der am Osterdienstag und der Flohmarkt am 8. Mai. Ob diese stattfinden ist ebenfalls fraglich.