Stadt lehnt Feuerwerks-Verbot ab

Post aus dem Rathaus hat der Anwohner der Ebinger Innenstadt bekommen, den in der Silvesternacht die Sorge umgetrieben hatte, einer der vielen Böller in den engen Gassen könnte ein Feuer verursachen. Die Stadt hat seinen Antrag inzwischen geprüft.

„Ein Gefühl wie im Krieg“ sei das in der Silvesternacht gewesen, hatte ein Ebinger berichtet, der den Feuerlöscher griffbereit hielt. Der Anwohner hatte bei der Stadt den Antrag gestellt, Feuerwerk in den engen Innenstadtbereichen von Ebingen zu verbieten.

Inzwischen habe die Verwaltung seinen Antrag auf Basis der sprengstoffrechtlichen Bestimmungen geprüft und sei zum Ergebnis gekommen, dass die Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz in Paragraph 23, Absatz eins „die von den Feuerwerkskörpern ausgehenden spezifischen Gefahren auch für die von Ihnen benannten Bereiche der Innenstadt von Albstadt-Ebingen abschließend regelt“. Daher bedürfe es keiner weiteren Einschränkungen.

Verbot nicht gerechtfertigt

In der Verordnung wird das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden verboten. In der Innenstadt von Ebingen befänden sich allerdings „nur vereinzelte Fachwerkhäuser, die zum Teil unter Denkmalschutz stehen“. Daher könne nicht von einer Fachwerkaltstadt die Rede sein, wie etwa Freiburg, Tübingen und Reutlingen sie hätten – sie seien mit Ebingen nicht vergleichbar. Der Antragsteller hatte diese Städte als Beispiel für Feuerwerks-Verbote in der Innenstadt benannt, um sein Anliegen zu untermauern.

Auch die durch das Feuerwerk verursachte Feinstaubbelastung rechtfertige „nach den sprengstoffrechtlichen Bestimmungen kein Verbot“, wie eine „intensive Prüfung der Rechtslage vergangenes Jahr in der Landeshauptstadt Stuttgart bereits gezeigt“ habe. Ein Verbot könne nur zu Lärm- oder Brandschutzzwecken ausgesprochen werden.

Mit Hinblick auf den Brandschutz teilt die Behörde mit, "dass die Freiwillige Feuerwehr Albstadt technisch so ausgerüstet ist, dass eine effektive Hilfeleistung auch in der eng bebauten Innenstadt von Albstadt-Ebingen ganzjährig problemlos möglich ist". Der Anwohner habe nun bis zum 16. Februar Zeit, sich schriftlich oder mündlich nochmals bei der Stadtverwaltung zu melden und weitere Gründe für seinen Antrag darzulegen.

