Stadt holzt ab und nennt Gründe für Vorgehen - geteilte Meinung bei Anwohnern

Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher hat sich in dieser Woche bereits zu den Abholzungen an der Schuraer Straße in der Nähe des Sportstadions geäußert (wir berichteten). Nun hat sich die Stadt erneut erklärt: Diesmal ging es um Bäume in der Straße Kirchwiesen, die in dieser Woche gefällt wurden. „Die Bäume wurden an dieser Stelle einfach zu hoch und haben Häuser beschädigt“, sagt Schuhmacher. Ähnlich wie an der Schuraer Straße werde die Stadt auch an der Straße Kirchwiesen kommende Woche neue Bäume pflanzen. „Die sollten dann auch bis zum Frühjahr sprießen“, sagt Schuhmacher.

Die Stadt hat in der Straße Kirchenwiesen mehrere Bäume plus Wurzeln entfernt. (Foto: Emanuel Hege)

Die Linden befanden sich hauptsächlich auf der Verkehrsinsel in der Straße Kirchwiesen beim Übergang in den Schreinerweg. Laut Aussage der Stadt hatten die Bäume Dächer und Gebäude in der Nachbarschaft beschädigt. Den Anstoß für das Fällen der Bäume sei von der Nachbarschaft selbst gekommen. „Wir haben Hinweise bekommen, dass Bürger Sorge um Schäden an ihren Häusern haben“, sagt Schuhmacher. Die Stadt habe sich die Situation daraufhin vor Ort angeschaut und die nötigen Schlüsse gezogen.

Auch Unverständnis bei Anwohnern

Manfred Herrmann besitzt Häuser an der Kirchwiesen, er hatte jedoch nie ein Problem mit der Größe der Bäume. Er könne zwar nicht für alle Anwohner sprechen, „aber ich kann diese Maßnahme nicht ganz nachvollziehen“. Von einem Baum wisse er, dass dieser wohl krank gewesen sei, die anderen Linden seien gesund gewesen – „richtig tolle Stadtbäume“.

Herrmann versteht nicht, warum gesunde Bäume gefällt werden, „die sind doch wichtig für ein gutes Kleinklima in der Stadt, für notwendigen Schatten und als Lebensraum für eine Reihe von Tieren.“ Er findet es löblich, dass die Stadt in den vergangenen vier Wochen 40 Bäume pflanzen ließ. Aber viele Gründe, die Bäume in der Kirchwiesen zu fällen, kommen ihm nicht in den Sinn. „Schauen Sie sich mal die großen Durchmesser der Baumstümpfe an, da könnte man heulen.“