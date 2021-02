Stadt bietet Hilfe bei Impfterminen

Die Stadt Spaichingen unterstützt die Seniorinnen und Senioren bei der Organisation der Covid-19-Impfung. Das Angebot richtet sich an diejenigen, die nicht auf die Hilfe von Angehörigen zurückgreifen können.

„Wir wollen Menschen, die Hilfe benötigen und keinen Zugang zu digitalen Medien haben, eine Möglichkeit bieten, einen Termin im Impfzentrum zu bekommen“, so die Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Auch Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich telefonisch einen Impftermin zu organisieren, können sich gerne melden. Dafür wurde eine zentrale Stelle im Rathaus eingerichtet, bei der man sich unter der Telefonnummer 07424 / 9571-100 melden kann. An zwei Tagen, am Dienstag und Mittwoch, von 9 bis 11 Uhr können sich die Senioren mit ihrem Anliegen melden und erhalten Hilfe. Die Fahrdienste werden nicht angeboten, können aber bei Bedarf vermittelt werden. Der Service richtet sich vorerst an über 80-jährige Seniorinnen und Senioren.