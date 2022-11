St. Martins Pferd kann nichts aus der Ruhe bringen

Wo wohnt eigentlich der St. Martin, der am Martinstag vor der Stadtpfarrkirche seinen Mantel teilt? Der Weg führt nicht weit. Im benachbarten Balgheim liegt die „Pawprints Ranch“, also die Farm der Pfotenabdrücke. Hier wohnt Bernd Bühler (30) mit Anhang, der sich kunterbunt zusammensetzt aus Frau Angelika (30) und den vier Kindern Mia (10), Juna (5), Jamie (2) und Nesthäkchen Rio mit vier Monaten.

Dazu gesellen sich noch acht Pferde, drei Hunde, einige Rinder, Hühner und Schweine und eine Vielzahl an Bau- und Landwirtschaftsmaschinen. Seine Lieblingsepoche ist die Zeit des Wilden Westens im 19. Jahrhundert, „als Männer noch Colt tragen durften“ sagt Bühler. Vor der Haustür stehen die Cowboystiefel und auch die Liebe zu den Pferden begleitet Bühler.

Ski oder Pferd?

In seiner Jugend musste Bühler eine Entscheidung treffen: Folgt er dem Vater, einem passionierten Skifahrer, oder der Mutter, die selbst Pferde hatte und ritt. In beiden Disziplinen war er gut, die Leidenschaft schlug aber doch in Richtung Sattel und Zügel aus. Es stellte sich heraus, dass er damit wohl auf das richtige Pferd gesetzt hatte: So ließ er sich bei renommierten Pferdewirten ausbilden, erlernte das Züchten, Halten und Einreiten von Pferden und absolvierte Wettbewerbe im Westernreiten, der Art des Reitens, wie sie schon die Cowboys praktizierten.

Das sogenannte „Reining“ (vom englischen Wort „Zügel“) hat seinen Ursprung in der Arbeit am Rind und fordert höchsten Gehorsam des Pferdes. Im Galopp führt man hier mehrere Manöver aus – eine Disziplin, in der Bühler 2011 in Aachen Europameister wurde.

Dank Allegro zum privaten Glück

Indirekt bescherte der Turniersport ihm dann auch einen weiteren Hauptgewinn: seine Frau Angie. Die Geschichte ist romantisch und könnte so auch aus einem Film stammen: Bühler arbeitete damals noch als Pferdewirt auf verschiedenen Höfen und bekam von einer Kundin den Auftrag, ein für sie geeignetes Freizeitpferd zu finden.

Kurze Zeit später kaufte er dann Allegro, einen Haflinger, den er für günstiges Geld bekommen konnte. Bühler kannte das Pferd bereits von Turnieren, hatte es hier auch vorgeführt und wusste von seinen Qualitäten. Aus der zufriedenen Kundin wurde die Schwiegermutter und aus ihrer Tochter Bühlers Frau.

Allegro selbst darf jetzt mit seinen stolzen 20 seinen dritten Frühling auf der Ranch erleben – und Am Martins-Abend das Ross St. Martins darstellen. „Ein Traumpferd“ nennt Bernd Bühler Allegro, der auch als Therapiepferd eingesetzt wird und somit für das Martinsspiel mit all den Kindern optimal geeignet sei: „Da leg ich die Hand ins Feuer. Da kann ein Feuer brennen, da kann ein Kind umfallen, eine Laterne abfackeln. Das ist dem Pferd grad egal“ sagt er.

Stolz und Stille beim Martinsspiel

Den St. Martin verkörpert Bühler jetzt schon zum vierten Mal und das offenbar eindrücklich. Es komme öfter vor, dass Kinder ihn auf der Straße als „Sankt Martin“ ansprechen und eben nicht als Bernd Bühler. Die Kinder sind auch der Grund, warum er die Rolle immer wieder ausfüllt. Alle sind mucksmäuschenstill und schauen dem Spiel gespannt zu, erzählt Bühler. Das mache ihn stolz.

Die Tradition hinter der Martinsgeschichte ist ihm vor allem in heutigen Zeiten wichtig. Es gehe um das Teilen, sagt Bühler. In Zeiten von Flüchtenden aus der Ukraine eine Maxime, die nicht früh genug beigebracht werden könne. Auch in den eigenen vier Wänden der Familie Bühler spielen Glaube und Kirche eine Rolle: Abends wird gebetet und Dank für das ausgesprochen, was die Familie sich hart erkämpfte.

Wie ein Brand das Familienleben auf den Kopf stellt

In den oberen Stockwerken, in denen jetzt Balken der alten Scheune mit modernen Leuchten kombiniert werden, wütete im April 2019 ein Feuer, das der Familie die Wohnung raubte. Die nächsten neun Monate verbrachte sie in einem Wohnwagen. Bernd Bühler erinnert sich noch an den Winter, als er bei Minusgraden unter dem Gartenschlauch duschte. Jetzt bewohnen die Bühlers eine Wohnung über drei Stockwerke, haben viel selbst gemacht und sind zufrieden mit dem, was sie geschafft haben.

Es wird viel gelacht, die Töchter holen sich den Gute-Nacht-Kuss vom Vater ab, Spielzeugpferde liegen auf dem Küchentisch und in der Ecke des Wohnzimmers steht ein altes Schaukelmotorrad. Auf diesem saß auch Bernd schon, nachdem sein Vater es gebaut hatte. Als treuer Begleiter wandert es jetzt eine Generation weiter und versorgt Bühlers Nachwuchs.

Mit dem Cowboyhut auf dem Bagger

Zu der Ranch gehören weitere Gebäude, wie Scheunen und Ställe. Rein vom Pferdebetrieb kann Bühler nicht mehr leben. So brachte er sich autodidaktisch die Arbeit im Baugewerbe und in der Landwirtschaft bei, machte LKW-Führerscheine und sitzt jetzt meist auf dem Bagger – das Pferd bleibt häufiger im Stall und wird seltener geritten.

Was Pferdestärken angeht, schätzt Bühler aber alles: Von hoch motorisiert bis gesattelt und gestriegelt. Auch wenn die Arbeit am Pferd nur noch rund 20 Prozent einnimmt, hat ihn die Begeisterung am Wilden Westen nie verlassen: „Am liebsten würde ich mit den Cowboystiefeln und dem Cowboyhut im Bagger sitzen“, scherzt Bühler.