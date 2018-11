St. Martin ist für viele Kinder ein Vorbild

Mit großen Augen und ihren Laternen haben die Kinder am Sonntagabend vor der Stadtpfarrkirche gewartet – auf den heiligen Martin. Sämtliche Kindergärten nahmen teil und die Kleinen standen „Spalier“, um das Martinsspiel zu sehen. Den musikalischen Anfang machte der Posaunenchor unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Georg Fehrenbacher.

Der gesamte Platz war von der Spaichinger Feuerwehr abgesperrt. Dann tauchte ein Bettler (Philipp Schuster) auf und jammerte bemitleidenswert, weil er kein Hab und Gut und auch kein Heim hat. Hoch zu Ross kam dann der heilige Martin (Bernd Bühler) und teilte schließlich seinen Mantel mit dem armen Mann.

Die Spaichinger Kindergärten haben symbolische Gaben an den Bettler übergeben. Der Kindergarten Sonnenschein sammelte für den Tafelladen in Trossingen. Der Kindergarten St. Franziskus hat symbolisch ein Sparschwein übergeben für Weihnachtspäckchen an den Kinderschutzbund, Betrag: 730 Euro. Der Kindergarten St. Michael wird 348 Euro an den Verein Schuhmukl für Kolumbien übergeben und hatte symbolisch ausgeschnittene Geldscheine für den Bettler dabei. Der Kindergarten St. Raphael hat mit Schwester Angela Lipp geteilt: Es sind 406,38 Euro plus Kleider für die ökumenische Kleiderkammer in Spaichingen. Der Bettler erhielt einen Sammelbrief im roten Umschlag. Und der Evangelische Kindergarten übergab eine Sammeldose mit 260 Euro an die AWO Wärmestube Tuttlingen.