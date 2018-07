SSV und RV richten Bergrennen aus

Am Samstag, 29. Mai, findet das dritte Spaichinger Bergrennen für Jedermann am Dreifaltigkeitsberg statt. Der Schneeschuhverein und der Radfahrerverein Spaichingen richten wieder ein Rennen für Radsportler und Nordic Blader (Inline mit Stöcken) aus, wieder dabei ist auch ein Laufwettbewerb. Die Teilnehmerzahl ist auf 300 Starter begrenzt.

Auch in diesem Jahr wird das Rennen in der Dreifaltigkeitsbergstraße auf Höhe der Rohrentalstraße gestartet. Für die Nachwuchsklassen bis Jahrgang 1998 befindet sich das Ziel in der Kehre am Studentenweg oberhalb des Gasthauses Bleiche. Alle älteren Teilnehmer absolvieren die volle Bergstrecke über 4,2 Kilometer und etwa 280 Höhenmeter mit dem Ziel kurz vor der Berggaststätte. Das Rad- und Nordic Blading-Rennen wird im Einzelstart mit festen Startintervallen gestartet, der Lauf wird anschließend im Massenstart ausgetragen.

Für die Verbesserung der Streckenrekorde auf der 4,2 km-Strecke sind in diesem Jahr Prämien ausgesetzt. Die Rekorde auf dem Rad wurden im vergangenen Jahr von Arthur Hermle (11.18 Minuten) und Sabine Kratt (13.06 Minuten) aufgestellt. Die Rekorde im Nordic Blading stammen aus dem Jahr 2007 von Petra Schumacher (18.26 Minuten) und Christian Hermle (16.42 Minuten).

Für die sportliche Organisation sind vom Radfahrverein Rüdiger Stehle verantwortlich, vom Schneeschuhverein Frank Stoffel und Eberhard Geißler. Für die Zeitmessung und Auswertung ist Patrick Jäger zuständig. Die beiden Vereine hoffen wieder auf herausragende sportliche Leistungen und eine große Zuschauerresonanz am Spaichinger Hausberg. Los geht es mit der Startnummernausgabe um 11.30 Uhr, das erste Rennen soll um 13.30 Uhr gestartet werden. Weitere Infos gibt es im Internet auf der Seite: www.spaichinger-bergrennen.de.