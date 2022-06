Sprachkurse für Geflüchtete aus der Ukraine

Fragen zu den Kursen beantwortet Catherine Müller, die Leiterin der VHS-Geschäftsstelle in Spaichingen, unter der Telefonnummer 07472 / 921 72.

Seit Mitte Mai bietet die Volkshochschule (VHS) in Spaichingen zwei Erstorientierungskurse für Geflüchtete aus der Ukraine an. Diese Kurse finden vormittags in den Räumlichkeiten des Gesundheitszentrums Spaichingen statt.

Dabei werden deutsche Sprachkenntnisse, die für den Alltag wie beispielsweise für den Einkauf oder einen Arztbesuch wichtig sind, vermittelt. Eltern mit noch nicht schulpflichtigen Kindern wird die Teilnahme an den Sprachkursen durch ein zusätzliches Kinderbetreuungsangebot erleichtert, das von der Koordinierungsstelle für Geflüchtete aus der Ukraine der Stadt Spaichingen ins Leben gerufen wurde.