Sportverein Spaichingen trauert um Gerhard Schrode

Der Sportverein Spaichingen trauert um sein Ehrenmitglied Gerhard „Bubl“ Schrode. Er starb in der vergangenen Woche im Alter von 85 Jahren.

„Gerhard Schrode war einer der talentiertesten Fußballer, die Spaichingen jemals hatte. Und er war vor allem ein zuverlässiger und bescheidener Mensch“, bedauert der SVS-Vorsitzende Tobias Schumacher gemeinsam mit der SVS-Familie den großen Verlust. Über 70 Jahre war Schrode Mitglied des SVS, im Jahr 2018 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. „Er war bis zuletzt SVS´ler durch und durch“, so Schumacher. Höhepunkte seiner Karriere waren das Spiel um den württembergischen Vereinspokal gegen den VfB Stuttgart im Jahre 1959 vor über 5000 Zuschauern auf dem alten Schlacken-Platz oder die Erringung der Meisterschaft in der 2. Amateurliga im Jahre 1960 und damit verbunden der Aufstieg in die damals dritthöchste deutsche Spielklasse.

Gerhard Schrode kam 1952 mit 17 Jahren aus der eigenen Jugend in die 1. Mannschaft und spielte dort ununterbrochen bis weit in die 60er-Jahre hinein. Sieben Jahre lang war er Spielführer und damit auch Mitglied im SVS-Hauptausschuss. Auf dem Platz war er ein überaus einsatzfreudiger und unermüdlicher Außenläufer, konditionsstark und mit einer vorbildlichen Einstellung. Er absolvierte 420 aktive Spiele für den SVS, später noch 300 Spiele bei den Senioren.

Außerhalb des Platzes war Schrode ein bescheidener und zuverlässiger Sportkamerad. Nach seiner aktiven Zeit engagierte er sich weiterhin ehrenamtlich, zunächst als Chronist bei den Fußball-Senioren. Von 1971 bis 1983 war er Abteilungsleiter der Senioren und von 1983 - 94 deren Stellvertreter. Dabei hat er die Abteilung maßgeblich weiterentwickelt und gleichzeitig die Josef-Brodbek- und Paul-Winker-Hallenturniere organisiert. Von 1984 - 98 war er zudem Beisitzer im Hauptausschuss. „Wir sind Gerhard Schrode für sein lebenslanges Wirken im SVS sehr dankbar. Wir werden ihn als guten Freund in bester Erinnerung behalten. Unser Mitgefühl gilt insbesondere seiner Frau Leni und seiner ganzen Familie“, so Schumacher, der den Verstorbenen bei der Trauerfeier in der Friedhofshalle im Namen des SVS mit einem Nachruf besonders gewürdigt hat.