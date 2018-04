Sportverein Reichenbach erhält Investitionskostenzuschuss

Der Gemeinderat Reichenbach hat in seiner jüngsten Sitzung dem Sportverein einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 15 000 Euro für Sanierungen seines Vereinsgebäudes im alten Bahnhof gewährt.

Die Gemeinde hat das ehemalige Bahnhofgebäude (einstige Endstation der Heuberg-Bahn) an den FC Reichenbach zur Nutzung übertragen. Aufgrund des abgeschlossenen Nutzungsvertrages ist der Sportverein für die Innen- und die Gemeinde für die Außensanierung zuständig. Für die dringend erforderliche Sanierung und Erneuerung der Dusch- und WC-Anlagen sowie für die Erneuerung von drei Fenstern im Bereich der Duschen wird mit Kosten in Höhe von rund 35 000 Euro gerechnet. Die Gemeinde schießt nun also 15 000 Euro zu.

Im Zuge der Auslagerung des Gewerbegebietes „Steige“ hat die Gemeinde Reichenbach vor einiger Zeit die ehemaligen Fabrikgebäude der Firma F. X. Marquart in der Neuen Straße erworben. Das Grundstück wurde in die Gebietskulisse des Sanierungsgebiets „Ortsmitte“ aufgenommen.

Ab Oktober 2020 bis spätestens Frühjahr 2021 sind der Abbruch der Fabrikgebäude sowie die Neuordnung und Umnutzung für Wohnzwecke geplant.

Zur Vermeidung einer Gebäudebrache hat die Gemeinde das durch einen Wasserschaden beeinträchtigte Gebäude Hauptstraße 12 (das ehemalige Gasthaus „Löwen“) erworben und seither an dem Haus die vordringlichen Unterhaltungsarbeiten ausgeführt.

Es wird weiterhin angestrebt, in diesem Gebäude eine Dorfgaststätte oder eine Versammlungsstätte zu betreiben. Interessenten werden gebeten, mit der Gemeinde Verbindung aufzunehmen.