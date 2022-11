Sportkreis-Herbstlehrgang GIB 3.0

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Sportkreis-Herbstlehrgang GIB3.0 JUK Freizeit- und Breitensport wurde in der Unterbachhalle in Spaichingen in Kooperation mit der AOK erfolgreich durchgeführt.

Die Teilnehmer*innen konnten sich mit dem ersten Thema „Querbeet-Bewegungsspaß für alle“ theoretisch und praktisch vertraut machen. Karin Trommer, Jugend- und Heimerzieherin, zeigte viele Bewegungsbereiche für Klein bis Groß. Sie vermittelte einen „Bewegten Mix“, der durch verschiedene Variationen individuell auf die Sportgruppen abgewandelt werden kann, egal ob in der Turnhalle oder im Freien. Spielerisch aktiv zu sein macht auf alle Fälle mehr Spaß und fördert die körperliche Fitness, Gleichgewicht, Koordination, das Miteinander und vieles mehr.

Im Teil zwei des Lehrgangs wurde das Thema „Tchoukball“ von Dieter Stirn, Sportlehrer, Trainer B-Lizenz mit theoretischem Grundwissen und praktischen Trainingsvorschlägen, sportliche Trainingsvarianten bis hin zum Spiel vermittelt. Tschoukball ist ein Ballspiel, das von zwei Mannschaften zu jeweils zwei bis zwölf Spielern beziehungsweise Spielerinnen auf Volleyball-, Handball- oder Basketballfeldern gespielt wird. Der Name leitet sich vom Geräusch des Balles ab, wenn der Ball das so genannte Tchoukball-Netz berührt.

Als Erfinder gilt der Schweizer Arzt Dr. Hermann Brandt. Nach medizinisch-wissenschaftlicher und sportlich-analytischer Auseinandersetzung mit Teamsportarten entwickelte er Tchoukball als einen Versuch, die Aspekte Gesundheit, Respekt aller Spieler untereinander und Freude am Ballspiel zu vereinen. Es geschieht ein ständiger Wechsel zwischen Angriff und Verteidigung, ohne den Gegenspieler attackieren zu müssen. Der Abbau von Aggression erfolgt nicht auf Kosten der Gesundheit des gegnerischen Spielers, sondern auf das Spielgerät, das Tchoukball-Netz.

Den Teilnehmer*innen wurde die Teilnahme am Lehrgang mit drei LE zur Lizenzverlängerung der ÜL C Breitensportlizenz ausgehändigt.