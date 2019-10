Sportkreis bietet Bauberatung an

Der Sportkreis Tuttlingen bietet mit dem Verantwortlichen des WLSB-Geschäftsbereichs Sportstätten wie in den vergangenen Jahren für seine Vereine wiederum eine Bauberatung an. Der Beratungstermin findet am Dienstag, 5. November, ab 14 Uhr in der Sportkreis-Geschäftsstelle, Am Unterbach 6, 78549 Spaichingen, statt. Die genaue Uhrzeit wird nach Vorlage der Anmeldungen vereinbart.

Wer eine Baumaßnahme plant, sollte detaillierte Angaben zum Projekt machen und bereits vorhandene Unterlagen und Pläne mit den Kontaktdaten dem Sportkreis vorab zusenden. Der Sportkreis bittet um namentliche Anmeldung bis spätestens 28. Oktober. Die E-Mail-Adresse: sportkreis.tuttlingen@t-online.de.