Sportanlagen öffnen unter strengen Vorgaben

Sportanlagen und Sportstätten dürfen auch in Spaichingen ab Dienstag, 2. Juni, zu Trainings- und Übungszwecken unter Einhaltung strenger Infektionsschutzvorgaben wieder betrieben werden. Die Stadt Spaichingen macht dazu folgende Vorgaben, die zwingend eingehalten werden müssen, und legt maximale Personenzahlen – inklusive Trainer – fest.

Bei Trainings- und Übungseinheiten, bei denen die Teilnehmer Wege im Raum zurücklegen, wie zum Beispiel Tanz, Kinderturnen, Ballsportarten, Badminton oder Parkour, gelten folgende maximale Personenzahlen: In der Sporthalle Schillerschule: in den drei Hallenteilen A, B und C jeweils acht Personen; in der Sporthalle Unterbach pro Hallenteil jeweils zehn Personen; im Spiegelsaal maximal eine Person; in der Mehrzweckhalle bis zu fünf Personen und in der Alten Turnhalle maximal neun. Im hinteren Teil der Stadthalle bei der Bühne dürfen sich bis zu zehn Personen gleichzeitig aufhalten, im vorderen Teil beim Eingang neun.

Größer ist die erlaubte Personenzahl beim Training von Sportarten, die bei denen die Sportler auf ihrem individuelle Standort bleiben, insbesondere Training an festen Geräten und Übungen auf persönlichen Matten, unter anderem Gymnastik, Turnen oder Klettern. Hier beträgt die Beschränkung für die drei Hallenteile der Sporthalle Schillerschule jeweils 35 Personen; in jedem der drei Hallenteile der Sporthalle Unterbach 41 Personen; maximal sechs im Spiegelsaal, 22 in der Mehrzweckhalle und 38 in der Turnhalle. Im bühnennahen Teil der Stadthalle dürfen sich dann 42 Personen aufhalten, im eingangsnahen Teil 37.

Für die Einhaltung der Vorschriften sind die Trainer der jeweiligen Gruppe verantwortlich. Sie tragen dafür Sorge, dass sich die Trainings- und Übungsteilnehmer daran halten.

„Außerdem müssen die Trainer dokumentieren, welche Teilnehmer im Training waren und die Namen der Teilnehmer, Beginn und Ende des Trainingsbesuchs sowie Telefonnummer oder Wohnadresse der Teilnehmer aufschreiben. Ein Besuch des Trainings ist nur möglich, wenn die vollständigen Daten abgegeben werden. Diese Daten müssen ein mal wöchentlich gebündelt über den Vorstand des Vereins an die Stadt Spaichingen zu Carina Schuller gesendet werden, sodass Infektionsketten nachverfolgt werden können. Vier Wochen nach der Erhebung werden diese Daten gelöscht“, so die Stadt weiter.

Auch hier gilt, dass die Sportler sich bereits zuhause umziehen müssen. Die Nutzung der Umkleiden und Duschen ist weiterhin untersagt. Ansammlungen im Eingangsbereich sind ebenfalls nicht erlaubt. Vor und nach dem Training müssen die Nutzer gründlich Hände waschen, die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln sollen eingehalten werden. Ausreichend Seife und Einmalhandtücher stehen in den Hallen zur Verfügung. Die Toiletten dürfen genutzt werden.

In Sportstätten mit mehreren Hallenteilen ist für jeden Hallenteil eine Toilettenanlage zugeordnet worden, die jeweils farblich gekennzeichnet ist. Auf ein regelmäßiges Lüften der Einrichtungen ist zu achten.

Benutzte Sport- und Trainingsgeräte müssen nach jeder Benutzung sorgfältig gereinigt oder desinfiziert werden; sofern dies nicht möglich ist, ist vor und nach der Benutzung dieser Geräte auf entsprechende Handhygiene zu achten.

Die Stadt weist außerdem darauf hin, dass Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten auf ein Mindestmaß zu beschränken sind.

„Falls Toiletten die Einhaltung des Sicherheitsabstands von mindestens 1,5 Metern nicht zulassen, müssen diese zeitlich versetzt betreten und verlassen werden. In Sportstätten mit Trennvorhängen bleiben diese ab 2. Juni dauerhaft herunter gefahren“, so die Stadt weiter.

Während der gesamten Trainings- und Übungseinheit muss ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen durchgängig eingehalten werden; ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist untersagt. Zudem sind in geschlossenen Räumen hochintensive Ausdauerbelastungen nicht gestattet.

Und auch auf bereits bekannte, allgemeingültige Regeln weist die Stat mit Nachdruck hin: „Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, die Symptome eines Atemwegsinfekts wie Husten, Fieber, Atemnot oder sämtliche Erkältungssymptome aufweisen; ebenfalls vom Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die mit einer Personen im gleichen Haushalt leben, die solche Symptome aufweist; und natürlich Personen mit positivem Corona-Test.“