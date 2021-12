Sportabzeichenverleihung beim Turnverein Spaichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Chefin der Sportabzeichengruppe des TV Spaichingen, Eva-Maria Britsch, konnte im Gasthaus 7 Wind, unter Einhaltung der aktuellen Coronaverordnung, zahlreiche Sportler zur Verleihung des Deutschen Sportabzeichens für die Jahre 2020 und 2021 begrüßen.

Besonderer Gruß ging an den stellv. TV Vorsitzenden Fred Feuerstein, die Abteilungsleiterin Leichtathletik Diana Maurer und an Wolfgang Widmann, Abteilungsleiter Turnen, die sich auch in die Liste der Sportabzeichenabsolventen einreihen konnten.

Coronabedingt konnte im Jahr 2020 keine Verleihung stattfinden, sodass es dieses Jahr eine Doppelverleihung gab. Trotz der eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten wurden 2020 insgesamt 31 Sportabzeichen abgelegt und 2021 waren es immerhin noch 27. Die Sportlerinnen und Sportler absolvierten in ihrer Altersklasse einen Vierkampf in den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Die Sportabzeichengruppe ist im TV Spaichingen eine offene Gruppe, das heißt, dass auch Nichtmitglieder das Sportabzeichen machen können.

Rekordhalter mit den meisten Sportabzeichen ist Heinz Plaumann mit 47 abgelegten Prüfungen und das noch in Gold. Bei den Frauen ist Eva-Maria Britsch mit 43-mal in Gold vorne.

Bei den Familiensportabzeichen wurden für 2020 Familie Maurer mit drei Personen und Familie Britsch mit sieben Personen geehrt. 2021 wurden Familie Fetzer mit drei Personen und Familie Britsch mit sechs Personen ausgezeichnet. Auch Sportler mit Behinderung haben 2020 und 2021 die Prüfung abgelegt.

Folgende Sportlerinnen und Sportler haben in diesem Jahr (2021) die Bedingungen zum Sportabzeichen erfüllt:

Jugend: Simon Britsch (5 Silber) und Nils Jakob Rees (7 Bronze). Erwachsene: Mario Fetzer (1 Gold), Uli Klement (5 G), Holger Lakmann (6 G), Bernd Binder (9 G), Peter Huber (9 G), Werner Reichmann (10 G), Irmgard Fetzer (10 S), Iris Reisch (11 S), Fred Feuerstein (11 G), Wolfram Britsch (11 G), Ulrich Bühler (11 S), Pia Bühler (12 G), Richard Förster (13 G), Christian Bur am Orde (14 G), Karin Britsch (18 G), Wolfgang Widmann (19 G), Werner Bihler (25 G), Alexander Rees (25 G), Tobias Butsch (26 S), Gerold Döring (31 S), Herbert Burger (32 S), Claus Grimm (35 G), Siegfried Britsch (42 G), Eva-Maria Britsch (43 G) und Heinz Plaumann (47 Gold).