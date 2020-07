Sportabzeichen ist wieder möglich

Fit bleiben mit dem Deutschen Sportabzeichen: Das ist seit kurzem auch wieder beim SV Spaichingen möglich. Denn als Mix aus verschiedenen Individualsportarten sind in Baden-Württembergs Sportvereinen Training und Prüfungen wieder erlaubt. „Wir freuen uns riesig, endlich mit dem Sportabzeichen durchstarten zu können", sagt Abteilungsleiter Heinrich Aicher.

Die vergangenen Wochen haben die Sportabzeichen-Verantwortlichen des Vereins laut Pressemitteilung genutzt, um die Trainingsangebote und Prüfungsabnahmen „so vorzubereiten, dass die gültigen Abstands- und Hygieneregeln in allen Sportabzeichen-Disziplinen eingehalten werden können“. Dabei haben sie sich an die Verordnungen der Behörden sowie die Empfehlungen des Württembergischen Landessportbunds gehalten. Demnach darf eine Trainingsgruppe inklusive Leitung maximal zehn Personen umfassen, und pro Person müssen rechnerisch 40 Quadratmeter Sportfläche zur Verfügung stehen. Umziehen und Duschen erfolgen zuhause, benutzte Sport- und Trainingsgeräte werden sorgfältig gereinigt. Zudem werden alle Teilnehmer in Listen erfasst. Das Sportabzeichen-Training findet immer montags um 19 Uhr im Stadion Unterbach statt, weitere Informationen bei Heinrich Aicher, Telefon 07424 4061.