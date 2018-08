Spiele im Sand machen besonders Spaß

Von Deutsche Presse-Agentur

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will die Zeitumstellung in der EU kippen. "Das werden wir heute beschließen", sagte Juncker am Freitagmorgen im ZDF. „Die Menschen wollen das, wir machen das,“ so Juncker. Einem Gesetzesvorschlag der Behörde müssten aber EU-Parlament und EU-Staaten noch zustimmen.

Bei einer EU-weiten Online-Umfrage hatte sich die überwältigende Mehrheit der 4,6 Millionen Teilnehmer dafür ausgesprochen, die Zeitumstellung aufzugeben.