Sperrung wegen Baustelle in Europastraße

Von Deutsche Presse-Agentur

Konservative in der Südwest-CDU fordern den Rücktritt von Kanzlerin Angela Merkel wegen deren Asylpolitik. Der Vorsitzende des Landesverbandes der Werte-Union, Holger Kappel, sagte am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart, Merkels Zeit sei abgelaufen.

„Deutschland ist isoliert in Europa mit der Einwanderungspolitik und der Aufnahme von Flüchtlingen.“ Wenn es auf europäischer Ebene keine Lösung gebe, müsse eine nationale Lösung her.