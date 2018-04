Sperrung der Denkinger Straße

In den kommenden anderthalb Jahren wird in Frittlingen mit der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt in einen Einbahnring eine weitere wichtige Planung umgesetzt. Am Freitag, 6. April, findet der Spatenstich statt, mit den Tiefbauarbeiten wird am Montag, 9. April, in der Denkinger Straße begonnen, die hierfür voll gesperrt wird. Dort werden die Kanäle für Wasser und Abwasser ausgewechselt und eventuell die Hausanschlüsse neu hergestellt. Anschließend kommen die Straßenarbeiten für den künftigen Einbahnring, wobei diese wegen der späteren Umleitung noch nicht fertiggestellt werden können. Die Tiefbaumaßnahmen in diesem Abschnitt werden voraussichtlich Mitte August abgeschlossen sein, sodass dann unmittelbar anschließend der Abschnitt Weiherstraße folgen kann.

Die Bäckerei „Backinsel“ wird dann, voraussichtlich ab 1. September, in der Wellendinger Straße bei der Fahrschule/Apotheke einen Verkaufsstand aufmachen.