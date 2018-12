Spenden: Doppelte Bescherung für Bürgerstiftung

Es ist ein erfolgreicher Tag gewesen für die Bürgerstiftung Spaichingen: Der Vorstand hat sich am Donnerstag über Spenden in Höhe von 2700 Euro gefreut. Am Morgen übergab die Erwin-Teufel-Berufsschule einen Scheck in Höhe von 800 Euro, am Nachmittag besuchte der Vorstand der Stiftung die Bäckerei Büchle. Dort wurden 1900 Euro überreicht.

Schüler und Lehrer der Berufschule und der Vorstand der Bürgerstiftung freuen sich über die Spende. (Foto: Emanuel Hege)

„Wir freuen uns immer wieder über so viel Unterstützung“, sagt der Vorstandsvorsitzende, Franz Schuhmacher. Schon länger arbeitet die Bürgerstiftung mit den Hauswirtschaftsklassen der Erwin-Teufel-Schule zusammen. „Im Rahmen ihrer Ausbildung führen die Schüler ein Projekt durch. Den Erlös spenden die Schüler an uns“, erklärt Schuhmacher. Die Schüler backten Plätzchen, verarbeiteten Stoffe und verkauften ihre Produkte auf dem Bauernmarkt. Schuhmacher findet es toll, dass die Jugendlichen praktische Erfahrungen sammeln: „Planen, gestalten, einkaufen, fertigen und verkaufen. Es gehört einiges zu so einem Projekt.“

Das Spendenbrot „Bürgerlaible“

Auch Bäcker Thomas Büchle ist schon seit Jahren Partner der Bürgerstiftung – seine diesjährige Spende ist schon die zweite. Immer wenn sein Dinkelbrot „Bürgerlaible“ in diesem Jahr über den Ladentisch ging, wanderten 50 Cent von den Einnahmen in die Spendenkasse. „2016 haben wir angefangen, das Bürgerlaible zu backen. Damals hatten wir unser 50-jähriges Jubiläum, und so hat sich das angeboten“, sagt Büchle. Auch die Spendenbox auf seinem Tresen kommt bei den Kunden gut an: „Da wird oft unaufgefordert Geld eingeworfen.“ Sein Bürgerlaible ist derzeit nicht mehr im Sortiment, ob es nochmal wiederkommt? „Kann gut sein.“