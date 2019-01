Spende an Palliativnetz - Kleines Gerät hilft beim Helfen

Just in dem Moment, in dem sich Susanne Ritzi-Mathé, Präsidentin von Rotary Hohenkarpfen-Tuttlingen, zur Spendenübergabe in den Räumen des Palliativ-Netzes des Kreises in Spaichingen trifft, hastet eine Mitarbeiterin beladen mit einem riesigen Rucksack nach draußen. Notfalleinsatz.

Wenn die Mitarbeiterin Pech hat, muss sie sogar noch einige Meter laufen, weil es keine Parkplätze am Haus gibt. Das Palliativnetz des Kreises Tuttlingen ist beim Krankenhaus angesiedelt, in einem der Schwesternwohnheime.

Immer mehr Patienten

Was nach Stress klingt, dient eigentlich dem Gegenteil: Geborgenheit, Unterstützung und medizinisch-fachliche Begleitung jenen zu geben, die in einem fortgeschrittenen Stadium einer schweren Krankheit sind, die nicht mehr zu heilen ist. Und zwar zuhause, im gewohnten Umfeld, was auch ein Pflegeheim sein kann. Vor allem Schmerztherapie steht im Mittelpunkt. Dafür hat das Palliativnetz fünf Mitarbeiter, davon vier festangestellt. Petra Kratt, studierte

Fachkraft, leitet das spezialisierte Team aus Pflegekräften, vier Ärzte sind Kooperationspartner. Von Spaichingen aus werden rund 185 Patienten im Jahr betreut, die Zahlen sind von Jahr zu Jahr steigend, sagt Kratt. Etwa ein Viertel sind unter 60 Jahren alt.

Auch bei Notfalleinsätzen ist das Palliativnetz gefragt

Getragen wird das Palliativnetz von einem Verein, dem Volker Teufel, Anästhesist und Notfallmediziner im Ruhestand, vorsteht. Das Sterben erleichtern, das ist das Ziel der Mitarbeiter: Schmerzen, Übelkeit, Schwindel, Kurzatmigkeit sind oft Begleiterscheinungen der letzten Phase im Leben. Im vergangenen Jahr waren 85 Menschen, die das Palliativnetz begleitet hat, gestorben. Bei einem Gottesdienst zum Jahresende kamen viele Angehörige noch einmal zusammen, dankbar für die Verbindung.

Denn oft sind Familien überfordert, wollen nicht, dass ihr Angehöriger leidet und haben doch Angst, dass er - obwohl er und sie das nicht möchten - ins Krankenhaus muss. Darum gibt es auch Notfalleinsätze - und eine 24-Stunden Krisenintervention. Etwa wenn eine Krebswunde aufbricht und blutet oder ähnliches.

Die Arbeit mit den Angehörigen ist sehr wichtig, sagt Petra Kratt. Hilflos neben einem leidenden Kranken zu stehen ist das Schlimmste. Und durch das Palliativnetz sind die Angehörigen nicht mehr hilflos.

Gerät mit praktische Größe

Wenn die Mitarbeiter das bisherige Ultraschallgerät dabei haben, dann schleppen sie gleich nochmal soviel mit sich herum. Das ist jetzt anders geworden. Denn mit der Hilfe des Rotaryclubs Hohenkarpfen-Tuttlingen konnte das Palliativnetz ein mobiles Ultraschallgerät anschaffen. 2000 Euro zahlte Rotary, 2000 Euro werden durch Spenden und durch Zahlungen, die das Gericht als Auflage verhängen kann, finanziert.

Das Ultraschallgerät wird eingesetzt zum Beispiel, wenn sich Wasser im Bauch oder zwischen den Lungenblättern sammelt und Schmerzen und Atemnot verursacht. Mit dem Gerät kann man das zuhause analysieren und dann gezielt punktieren. Die Klinikeinweisung wird überflüssig.

Susanne Ritzi-Mathé besucht das Palliativnetz und interessiert sich für die Arbeit. „Ich habe höchsten Respekt vor der Arbeit“, sagt sie, „das Netz gewährleistet, das Menschen menschenwürdig sterben können.“