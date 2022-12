Spende an das Frauenhaus Tuttlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Dienstag, 29. November, überreichten sieben Frauen des Katholischen Frauenkreises stellvertretend für die gesamte Gruppe den Spendenscheck an Geschäftsführerin Juliane Schmieder und 1. Vorstand Susanne Klein. Das Spendengeld in Höhe von 825 Euro sammelte das Frauenteam bei einem Kuchen- und Waffelverkauf im September auf dem Spaichinger Wochenmarkt. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Event gleich mehrfach Freude bereiten konnten. Leckereien für die Käufer und einen wertvollen Beitrag für die Frauen im Frauenhaus“, so die Spenderinnen.

Die Spendengelder kommen der Betreuung und Unterbringung von Frauen und ihren Kindern aus allen Gesellschaftsschichten zugute, die jegliche Form von Gewalt erfahren haben. Während dieser schweren Zeit unterstützen die Mitarbeiterinnen des Vereins die Frauen und Kinder bei der Bewältigung des Alltags und helfen bei der Entscheidungsfindung für ihr weiteres Leben. Die Frauen werden von einem professionellen und engagierten Team um Leiterin Juliane Schmieder und vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen betreut und begleitet.

Das Frauenhaus wurde 1994 gegründet, seither fanden rund 1000 Frauen und 1100 Kinder Schutz darin.