SPD-Vorsitzender Böttrich will zu Alfa

Der seit eineinhalb Jahren amtierende Vorsitzende des Spaichinger SPD-Ortsverbands, Manfred Böttrich, ist aus der SPD ausgetreten und will in die AfD-Abspaltung Alfa (Allianz für Fortschritt und Aufbruch) eintreten. Dies bestätigte er am Mittwoch dem Heuberger Boten.

Böttrich ist erst im Vorfeld der Kommunalwahlen 2014 in die SPD eingetreten, kandidierte auf der SPD-Liste, ist aber nicht in den Gemeinderat gewählt worden. Der Grund für den Bruch mit seiner Partei: Er sei „mit der SPD in jeder Hinsicht unzufrieden. Sowohl bundespolitisch, als auch kommunalpolitisch“. Er habe sich mit seinen Ansichten und mit dem Weg, die SPD Spaichingen-Heuberg ins Gespräch zu bringen, als Vorsitzender nicht getragen gefühlt.

„Mit 100 Leuten gesprochen“

Er habe für die SPD, die in Spaichingen neun, in Spaichingen-Heuberg insgesamt 32 Mitglieder habe, „Wahrnehmung erzeugen wollen“, vor allem mit Beiträgen im städtischen Mitteilungsblatt. Dies sei auch tatsächlich gelungen. Ihm sei aber gesagt worden, dass diese Ansichten der SPD eher schaden als nutzen. Um den Schaden abzuwenden, habe er jetzt die Konsequenzen gezogen, „wenn meine Art und Weise nicht ankommt“. Kritik sei nur von zwei, drei Leuten gekommen, hingegen habe er eine breite Zustimmung in der Bevölkerung gespürt. Auch vor der Entscheidung auszutreten habe er „sicher mit 100 Leuten gesprochen und absolutes Verständnis gefunden“.

Warum er jetzt in die neue Partei Alfa eintreten wolle? „Ich will nicht noch einmal scheitern“, indem er sich der zu rechtspopulistischen AfD zuwende. Er habe sich die AfD und Alfa dezidiert angeschaut und nach einem Punktesystem bewertet. Und obgleich es 17 zu 15 zugunsten der AfD ausgegangen sei, habe er sich nach dem Bauchgefühl entschieden. Denn die AfD habe den rechtspopulistischen Stempel weg.

Er denke, dass der Westen nicht so rechts orientiert sei wie der Osten. Wobei man für die Menschen im Osten Verständnis haben müsse. Sie hätten unter der Sowjetunion gelebt, 15 Jahre gebraucht, um sich frei zu strampeln und genössen seit zehn Jahren Freiheit. Die Angst vor Europa sei verständlich. Die Leute sagten sich, „wir wollen keine neue Sowjetunion“, so Böttrich. Überhaupt müsse man die westeuropäische Politik viel genauer anschauen.

Viele fragten „Warum lässt sich das der Deutsche Michel gefallen und geht nicht auf die Straße? Aber wenn der Deutsche Michel auf die Straße ginge, dann würde das nicht so lieb und nett sein“, so der Endsechziger. Warum der „Deutsche Michel“ auf die Straße gehen sollte? Ein Punkt sei, dass die Schere zwischen arm und reich immer weiter auseinander gehe. „Das kann sich ein reiches Land nicht leisten“, so Böttrich. Er hat vor rund zwei Jahren eine Gemeinschaft Vita Jahre gegründet, die sich mit Perspektiven des Alters beschäftigt. Ein weiterer Punkt sei, dass auf jeden Parlamentarier fünf, sechs Lobbyisten kämen. Die müssten sich refinanzieren, also etwas erreichen für die Firmen, für die sie arbeiteten. „Das ist fast schon korruptionsverdächtig“, so Böttrich. Weitere Bereiche seien der Tierschutz und anderes. Die Alternative, die viele sähen, sei nicht zur Wahl zu gehen. Aber das sei falsch, so Böttrich, gegen diese Einstellung kämpfe er. „Wir haben die verdammte Verpflichtung, dass die Demokratie nicht noch weiter kaputt gemacht wird.“