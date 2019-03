SPD nominiert 30 Kandidaten für Gemeinde- und Kreistagswahl

Nach einem Nominierungsmarathon kann der SPD-Ortsverein Spaichingen-Heuberg für den Wahlkreis 3 Gosheim eine volle Liste mit sechs Kandidaten, für den Wahlkreis 4 Spaichingen zwölf Kandidaten und für die Gemeinderatswahl in Spaichingen zwölf Kandidaten präsentieren. Das teilt der Ortsverein mit.

Im Wahlkreis 3, Gosheim, führt der 36 Jahre alte Edmond Jäger die Liste an. Er ist seit acht Jahren in Wehingen als Lehrer tätig und möchte sich für einen besseren ÖPNV und gegen den Lehrermangel einsetzen: Ähnlich wie beim Projekt Donaudocs die Stadt Tuttlingen Ärzten, sollte der Kreis Lehrern Angebote bei der Wohnungssuche und der Kinderbetreuung machen, damit sie hierher kämen. Unterstützt wird er durch Stefan Derbogen, Leon Sistek, Steffen Kroll, Gutrun Lieb und Kevin Böck.

Edmond Jäger (Foto: SPD)

Den Wahlkreis 4, Spaichingen, führen der amtierende SPD-Kreisrat Marcus Kiekbusch, Esra Mete und Walter Thesz an. Sie erhalten Rückhalt durch Peter Fischer, Rosemarie Hofmann-Feuerstein, Helmut Brummer, Frank Martin Schmidt, Enrico Becker, Ralf Allgaier, Katharina Mayer, Peter Mühlbach und Volker Radzuweit. Somit kandidiert auch in diesem Jahr wieder ein Großteil, der bereits von der Wahl 2014 bekannt ist.

Die Liste für den Spaichinger Gemeinderat führt der derzeitige Fraktionsvorsitzende Walter Thesz an, der neben Volker Radzuweit ebenfalls wieder kandidiert. Neben bekannten Gesichtern wie Rosemarie Hofmann-Feuerstein, Enrico Becker, Nikolaus Poht, Gianluca de Paola kandidieren zum Teil bereits zum zweiten Mal Heiko Thesz, Marianne Schaumann, Hans-Peter Jerhof, Frank Martin Schmidt, Semsettin Barut und Jan Loran. Einig sind sich alle Kandidaten: Es finden sich unzählige Ansätze für Themen, die das Leben in Spaichingen lebens- und liebenswert machen sollen wie Wohnen und Arbeiten, Stadtentwicklung, Gesundheit, gute Bildung, Erholung und Freizeit, Verkehrskonzepte sowie Natur und Umwelt. Das Thema sozialer Wohnungsbau müsse als eines der „großen Themen“ zeitnah angeschoben werden, heißt es in der Mitteilung. „Für uns ist klar, dass wir in Spaichingen eine Wohnungsbaugesellschaft brauchen, die Wohnraum schaffen kann und diesen nicht nur verwaltet.“