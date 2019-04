SPD-Kandidat nun doch auf der Liste

Noch einmal hat der Wahlausschuss tagen müssen. Bei der zweiten Sitzung hatte er den Kandidaten der SPD, Semsettin Barut, streichen müssen, weil man nicht mit der nötigen Sicherheit davon ausgehen konnte, dass die Einbürgerung rechtzeitig vor der Wahl vonstatten gehen könnte. Das hat sich geändert. Jetzt müssen die bereits gedruckten, aber noch nicht verschickten Wahlzettel eingestampft werden.

Mehrere Tage Telefonate

Bürgermeister Schuhmacher und seine Verwaltung hatten sich sehr eingesetzt. Von mehreren Tagen Telefonaten war bei der letzten Sitzung die Rede, beim Versuch von den türkischen Behörden die feste Zusage zur Ausbürgerung als Voraussetzung zur Einbürgerung zu bekommen. Nun habe, so Schuhmacher als Ausschussvorsitzender, die Ausbürgerung am Dienstag stattgefunden, die Einbürgerung solle am Donnerstag folgen, so die Zusicherung des Landratsamts.

„Wenn es rechtlich einwandfrei ist ...?“, fragten die Ausschussmitglieder. Das sei es, bestätigte Schuhmacher, und so wurde Barut nun doch auf die Liste aufgenommen.