SPD-Gesundheitsexpertin informiert sich über Klinikum

Von Schwäbische Zeitung und Deutsche Presse-Agentur

Bei den Europawahlen zeichnet sich in Baden-Württemberg bis zum Nachmittag eine höhere Wahlbeteiligung ab. Stand 14 Uhr hätten unter Berücksichtigung der Briefwähler 29,6 Prozent der Wahlberechtigten in den Südwest-Wahllokalen ihre Stimme abgegeben, teilte Landeswahlleiterin Cornelia Nesch am Sonntag mit - ein Anstieg um 5,2 Prozentpunkte im Vergleich zu 2014. Damals hatten den Angaben zufolge zum selben Zeitpunkt nur 24,4 Prozent gewählt.

Gute Beteiligung im Landkreis Biberach Rund 154.