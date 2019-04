Sparkassendirektor Hermann Früh tritt im Juni in den Ruhestand ein

Der Direktor der Sparkasse Spaichingen, Hermann Früh, wird im Ende Juni nach 48 Dienstjahren in den Ruhestand eintreten. Diesen hatte er nach Abstimmung mit der Kreissparkasse um ein Jahr verschoben, um die reibungslose Übergabe seiner Aufgaben zu gewährleisten. Früh war seit 2008 war er stellvertretendes Vorstandsmitglied. Eine offizielle Verabschiedung ist laut Sparkasse für Ende Juni geplant. Eine Nachfolgerlösung gebe es bereits, wie Markus Waizenegger, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Tuttlingen, am Mittwoch mitteilte. „Es gibt mehrere Menschen, die Verantwortung übernehmen werden“, so Waizenegger. Konkret werden, wie die Leitung der Sparkasse Spaichingen in Zukunft aufgestellt wird, wollte Waizenegger nicht.