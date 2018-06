Spannendes Wettfischen am Riedbachweiher

Das Ende der Trilogie des Kameradschaftsfischens der Angler aus Aixheim, Denkingen und Trossingen ist am Sonntag beim Fest des Angelvereins Denkingen am Riedbachweiher gefeiert worden. Über 45 Angler trafen sich an dem idyllisch gelegenen Gewässer, um ihr Hobby und die Kameradschaft untereinander zu pflegen.

Bereits früh morgens treffen sich die Angler, um sich geeignete Plätze zu sichern. Dass bei diesem warmen Wetter die „Fangbeute“ sicher mager verlaufen wird, ist allen bewusst. Doch die Freude an diesem schönen Platz, wo die aufgehende Sonne eine besonders schöne Atmosphäre zaubert, ist Lohn genug.

Als nach dem Anpfiff von Anglerboss Rudi Sagemann das Angeln freigegeben wird, kommen auch schon die ersten Gäste, um in der morgendlichen Stimmung ein zweites Frühstück zu genießen und den Anglern über die Schultern zu schauen. Diese müssen allerdings sehr viel Geduld aufbringen, denn beißen wollen die schnellen Fische überhaupt nicht.

„Juchhe! Bei mir zappelt was! Das muss allerdings etwas Kleines sein, denn der bringt nicht mal den Schwimmer runter“, macht Siegfried Hafner auf sich aufmerksam. Ein kleines Rotauge kommt zum Vorschein. Schnell wird das kleine Fischlein gelöst und wieder ins Wasser zurückgesetzt. Da hat Bernd Schäfle mehr Glück: Er kann eine größere Forelle an Land drillen. Natürlich kommt sofort der Nachbarangler mit dem Kescher. So gibt es über den ersten Fang eine gemeinsame Freude.

Groß ist dann die Spannung, als Vorsitzender Rudi Sagemann zur Ehrung der erfolgreichsten Angler ruft. Bei der Vereinsmeisterschaft der Aktiven wird Matthias Nepple mit der schwersten Forelle von 1032 Gramm Meister. Ihm folgen Rudi Eisenreich mit einer Forelle von 874 Gramm und Thomas Betting mit einem Fisch von 870 Gramm. Der Jungangler Levi Wangerin zieht eine Forelle mit 834 Gramm an Land und wird Jugendmeister. Auf Platz zwei kommt Marvin Kupferschmid, gefolgt von Jannis Vosseler.

Beim Kameradschaftsfischen sind die Forellen allerdings etwas kleiner. So kommt Stephan Schmitt bei den passiven Mitgliedern mit 480 Gramm auf Platz eins, Bernd Schäfle kann 468 Gramm vorzeigen und Renate Braun 372. Der Wanderpokal und drei Pokale gehen an die Trossinger Hobbyfischer. Hansi Zweck fing eine Forelle mit 420 Gramm, Guiseppe Cairo wurde zweiter mit einer Forelle von 346 Gramm und Raphael Wackerle kam mit einer Forelle von 332 Gramm auf Platz drei

Die erfolgreichen Angler freuen sich und feiern noch einige Stunden mit den übrigen Gästen, die inzwischen alle Plätze auf dem großen Wiesengrundstück belegt haben. Denn die gerauchten Forellen des Angelvereins sind weit bekannt in der Region. Auch viele Wanderer und Radfahrer machen einen Zwischenstopp bei den Anglern, um sich mit den leckeren Speisen und einem kühlen Getränk zu stärken. Die leckeren Kuchen finden ihre Abnehmer und beim Glücksrad gibt es zum Teil richtig schöne Preise zu gewinnen.

Über den guten Verlauf des Festes mit den zahlreichen Gästen freut sich Vorsitzender Sagemann ganz besonders: „Bei einem solchen idealen Wetter ein Fest zu organisieren, macht auch Spaß.“