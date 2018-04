Spaichinger Wehr informiert über Rauchmelder und Feuerlöscher

Am heutigen Samstag, 28. April, ist die Spaichinger Feuerwehr auf dem Wochenmarkt am Marktplatz, um an einem Beratungsstand auf die Notwendigkeit von Rauchmeldern und Feuerlöschern hinzuweisen. Die Aktion von 9 bis 12 Uhr geschieht im Rahmen des 150-jährigen Bestehens der Spaichinger Wehr sowie „30 Jahre Jugendfeuerwehr“. Unterstützt wird die Feuerwehr von der Fachfirma Draxinger-Steck. Wer möchte, kann seinen eigenen Feuerlöscher kostenpflichtig prüfen lassen. Die Spaichinger Feuerwehr erläutert Hintergründe der Aktion.

Warum ist die Aktion der Spaichinger Feuerwehr wichtig?

Auf Grund dessen, dass in Deutschland immer noch 500 bis 600 Menschen im Rauch oder Brand ihr Leben lassen müssen, hat der Landtag von Baden-Württemberg 2013 die Landesbauordnung dahingehend abgeändert, dass die Rauchmelderpflicht Gesetz wird. Trotz der Rauchmelderpflicht wird dennoch festgestellt, dass nicht jeder Haushalt sich an die Pflicht hält. Rauchmelder bedeuten Sicherheit für die Nutzer der Wohnungen, aber auch weniger Einsatzrisiko für die Feuerwehrleute. Ein guter, vorbeugender Brandschutz bedeutet Sicherheit für alle Beteiligten: für die Wohnungsnutzer, aber auch für die Feuerwehr.

Für wen gilt die Rauchmelderpflicht?

Alle Schlafzimmer, Gästezimmer, Kinderzimmer, also dort, wo geschlafen wird, und die Rettungswege innerhalb der Wohnung müssen mit zugelassenen Rauchmeldern ausgestattet sein. Der Eigentümer ist hierfür zuständig.

Was sind Rettungswege?

Das sind die Wege, Flure, Treppenbereiche, die bis an die Haustür führen.

Welche Art Melder sind notwendig?

Ausreichend sind Einzelmelder, die eine VDE-Kennzeichnung haben. Geraten wird jedoch zur Vernetzung der Melder und zu Meldern, die einen Akku mit Zehn-Jahresgarantie haben.

Wer kontrolliert die Umsetzung bzw. wer kontrolliert die Rauchmelder?

Der Feuerwehr ist wichtig, dass die Melder nicht von der Feuerwehr überprüft werden. Der Gesetzgeber ist darauf bedacht, dass jeder Mieter und Vermieter die Wohnungen selbständig mit Rauchmeldern ausstattet. Wenn geprüft wird, dann sind die unteren Baurechtsbehörden dafür zuständig und auch Ansprechpartner.

Müssen Privatwohnungen mit Feuerlöschern ausgestattet sein?

Ein klares Nein. Es ist ratsam, die Wohnung mit einem zugelassenen Feuerlöscher auszustatten. Wer sich für den Kauf eines Feuerlöschers entscheidet, sollte immer die Beratung der Fachfirmen annehmen. Es ist wichtig, die richtige Größe, das richtige Löschmittel und den richtigen Standort auszuwählen. Ganz wichtig: Sollte ein Rauchmelder Alarm auslösen, dann sofort prüfen, ob wirklich Rauch die Alarmierung ausgelöst hat. Wenn ja, sofort alle Bewohner auffordern, die Wohnung zu verlassen. Dann sofort über die europäische Notrufnummer 112 die Feuerwehr alarmieren. Mitteilen, wer den Brand meldet, wo es brennt, die Gemeinde nennen, die Straße mit Hausnummer. Melden, ob noch Menschen oder Tiere eingeschlossen sind. Im Freien auf die Feuerwehr warten und dieser weitere Informationen mitteilen.