Spaichinger Wahlausschuss streicht türkischen SPD-Bewerber

Es sei eine seltene, wenn nicht einmalige Sache, die hier zu entscheiden sei, hat Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher am Donnerstagabend gesagt. Es ging um die Rücknahme der Bestätigung eines Wahlvorschlags der SPD durch den Wahlausschuss (wir haben kurz berichtet). Die SPD deutete die Möglichkeit an, hier den Rechtsweg dagegen einzuschlagen.

Die Zusicherung für die Einbürgerung hat er schon

Worum geht es? Die SPD hat einen Spaichinger nachnominiert, der noch die türkische Staatsangehörigkeit besitzt, aber die Ausbürgerung bereits beantragt hat und die Zusicherung der Einbürgerung nach Deutschland in Händen hält. Bei seiner ersten Sitzung ist der Wahlausschuss davon ausgegangen, dass er zum Wahltag, 26. Mai, Deutscher und daher wählbar ist. Zur Grundlage dieser Annahme - all das stellte Bürgermeister Schuhmacher am Donnerstag bei der zweiten Wahlausschusssitzung vor - dient eine Mitteilung der zuständigen türkischen Behörde vom Februar, dass mit einer Ausbürgerung in vier bis fünf Monaten gerechnet werden könne.

90 Prozent Sicherheit

Die Einbürgerungszusicherung des Landratsamts stammt ebenfalls vom Februar, aber darin steht keine Dauer des Verfahrens. Dann gibt es eine Mail des Konsulats, das zusichert, dass die zuständige türkische Behörde die Ausbürgerung „zu 90 Prozent“ Ende April vollziehen würde.

Außerdem hat die Rechtsaufsicht eine Streichung verlangt, weil die entsprechende Vorschrift laute, dass man die Wählbarkeit nur dann bestätigen dürfe, wenn die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am Wahltag vorliegen werde. Das sei, so die Kommentierung, zum Beispiel dann der Fall, wenn jemand das Wählbarkeitsalter erreicht haben wird. Aber eben nicht ein interner Vorgang einer ausländischen Behörde.

Schuhmacher zitierte die Position der Rechtsaufsicht so: Schon das laufende Einbürgerungsverfahren (nicht Ausbürgerung) bedeute, dass die Voraussetzung zur Wählbarkeit nicht erfüllt sei. Hier würde die Rechtsaufsicht also um den heißen Brei reden.

Wahlvorschläge werden früher verschickt

Der Knackpunkt sei, dass Ende April die Wahlvorschläge schon verschickt seien, bereits erste Briefwähler ihre Wahl getroffen haben könnten. Der Donnerstag-Beschluss ist der Stichtag zur Übermittlung der Namen Freitagfrüh an die Druckerei. Für den Fall, dass die Frist zur Einbürgerung nicht eingehalten werden könnte, würde das bedeuten, dass die Wahl ungültig sein könnte. Deshalb schlug Schuhmacher eine Streichung des Namens vor.

Aber: Vor Beschlussfassung startete der Bürgermeister und Ausschussvorsitzende eine längere Erörterung, wie der Kandidat doch auf die Liste kommen und der Wahlausschuss trotzdem noch am Donnerstag abstimmen könnte. Denn er habe eine andere Rechtsauffassung als die Rechtsaufsichtsbehörde. In diese Erörterung einbezogen waren der SPD-Vorsitzende Enrico Becker und der SPD-Fraktionsvorsitzende Walter Thesz.

Mit Widerspruch ist zu rechnen

Eine dieser Überlegungen sei gewesen, so Schuhmacher, die Wahlvorschläge mit dem Namen wieder einzusammeln und neue zu verschicken, wenn die Einbürgerung nicht bis zum Wahltag vollzogen sei. Das gehe aber wegen der möglichen frühen Briefwahl nicht. Drei, vier Tage „haben wir probiert“, die Lage abzusichern, etwa durch Telefonate und den Versuch, eine schriftliche Garantie des Konsulats zu bekommen.

Walter Thesz sagte, wenn der Wahlausschuss den Namen streiche, müsse man damit rechnen, dass entweder der Bewerber und/oder die Liste Widerspruch einlege und klage. „Ich möchte dem Wahlausschuss anraten: Nehmen Sie den Mann von der Liste, aber rechnen Sie damit, dass er selbst oder die SPD Widerspruch einlegt.“

Dafür habe er Verständnis, sagte Schuhmacher, denn der Mann habe ja bekundet, Deutscher sein zu wollen, und werde nun „zum Opfer von Auslegungen des Verfahrens“. Aber er rate ab: Die SPD täte sich keinen Gefallen. Egal, was sie macht, im einen Fall hätte sie das Gefühl Stimmen und vielleicht einen Sitz zu verlieren, im anderen Fall wäre sie im Zweifel schuld, wenn die Wahl wiederholt werden müsste. Die SPD müsse also diese strategischen Überlegungen anstellen. Wenn aber „Sie mir heute Abend die Zusicherung von dem Ministerium in der Türkei bringen: Unsere Entscheidung wird Ende April gefallen sein, dann lasse ich ihn drauf und werde den Ausschuss nicht mit der Sache befassen.“

Danach lotete Schuhmacher noch mögliche Fristen aus - musste sich aber von seinen Mitarbeiterinnen sagen lassen, dass der Ablauf so sei: Am Donnerstag müsse eine Entscheidung gefällt werden, beziehungsweise sei die letzte Möglichkeit, etwas zu verändern.

Es kann nicht sein, dass wir jetzt herumtricksen. Wir haben Fristen, an die man sich halten muss. Hans Reisbeck

Da es ihm „nicht zusteht“, der SPD den Wahlvorschlag zu nehmen, schlug Schuhmacher dann vor, an diesem Abend zu beschließen, dass er gestrichen werde, unter der Voraussetzung, dass der Bewerber nicht bis nächsten Mittwoch nachweist, dass er wählbar sein wird. Dann fragte Schuhmacher die Meinung der Ausschussmitglieder ab.

Die war kurz und klar: Hans Reisbeck sagte, die SPD müsse die Entscheidung schlucken, eine 90-prozentige Zusage des Konsulats und widersprüchliche Angaben des Ministeriums seien nicht genug, entsprechend abzustimmen und: „Es kann nicht sein, dass wir jetzt herumtricksen. Wir haben Fristen, an die man sich halten muss.“

Ein Beschluss mit Hintertür?

Frieder Schwenk ergänzte: Er habe große Zweifel, ob der Ausschuss dann seiner Pflicht zum Beschluss nachkomme, wenn man eine Hintertür offen lasse nach dem Motto: Heute ist es so, morgen anders. Ein Beschluss mit offener Hintertür sein kein Beschluss.

Das vierte Ausschussmitglied, Hauptamtsleiter Harald Haupt sagte, er sehe den Vorschlag des Bürgermeisters als „fairen Kompromiss“, den aber nach seiner Auffassung die Rechtslage nicht zulasse.

„Durch Beschluss“, ließ Schuhmacher ins Protokoll vermerken, sei die Entscheidung gemäß seinem ersten Vorschlag der Streichung gefallen. Ob er selbst auch dafür gestimmt hat, war für Beobachter nicht zu erkennen.

Mehr entdecken: 295 Bewerber wollen in den Kreistag