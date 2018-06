Spaichinger Vorsitzender Böttrich tritt aus SPD aus

Manfred Böttrich, seit Juli 2014 Vorsitzender des SPD-Ortsverbands Spaichingen-Heuberg ist aus der Partei ausgetreten und will sich der AfD-Abspaltung Alfa (Allianz für Fortschritt und Aufbuch) anschließen. Das bestätigte er am Mittwoch gegenüber dem Heuberger Boten. Der Grund, er sei „mit der SPD in jeder Hinsicht unzufrieden, sowohl bundes- als auch kommunalpolitisch“, so Böttrich.

Böttrich sagte, er sei vor 40 Jahren in der FDP gewesen und habe ich seither zwar interessiert, aber nicht parteipolitisch betätigt. Vor den Kommunalwahlen ist er in die SPD eingetreten, wurde in Spaichingen auf die SPD-Liste nominiert, aber nicht gewählt. Im Juli 2014 stellte er sich dann als Vorsitzender zur Wahl und wurde gewählt. SPD bildet zusammen mit den Heuberggemeinden einen Ortsverband mit 32 Mitgliedern, neun davon in Spaichingen, bestätigt der Endsechziger.

Im 18-köpfigen Gemeinderat ist die SPD mit zwei Stadträten vertreten. Mehr zu den Beweggründen Böttrichs lesen Sie am Donnerstag im Heuberger Boten und auf www.schwaebische.de.