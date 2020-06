Spaichinger VHS ist seit dieser Woche wieder auf

(pm) - Die Spaichinger Außenstelle der Volkshochschule Tuttlingen ist seit dieser Woche wieder regulär geöffnet. Nach und nach sollen auch die Kurse wieder als Präsenzkurse vor Ort stattfinden. Allerdings will man sich von den Onlinekursen nicht ganz verabschieden.

Tatsächlich könnten zahlreiche Kurse, wie etwa Kochkurse oder Bewegungskurse noch immer nicht als sogenannte Präsenzkurse, also mit den Teilnehmern vor Ort, stattfinden. Stattdessen hat die VHS solche Kurse als Online-Kurse auf den Weg gebracht. Die hätten so große Resonanz erfahren, dass Kurse im Internet auch künftig das Angebot der Volkshochschule ergänzen werden.

Andere Kurse, vor allem Sprachkurse, werden, soweit konform zu den verschiedenen Corona-Verordnungen möglich, aktuell wieder als Präsenzkurse aufgenommen, darüber hinaus laufen die Planungen für das Herbstsemester auf Hochtouren.

Für das Abendseminar von Herrn Dr. Wirich zum Thema Erbrecht am Dienstag, 23. Juni 2020, hat sich vhs-Außenstellenleiter Dr. Clemens Schmidlin etwas Besonderes einfallen lassen: Die Räume des Gymnasiums dürfen noch nicht wieder außerschulisch genutzt werden, die vhs-eigenen Räume ermöglichen nur wenige Teilnehmende. Deshalb wird aus der Veranstaltung ein sogenanntes Hybridseminar.

Das Seminar findet also sowohl als Präsenzveranstaltung im Kursraum 2 wie auch als Onlinestream statt, der Beginn ist 20 Uhr, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Online wie offline kostet das Seminar fünf Euro.

Auch reine Online-Kurse werden an der vhs in Spaichingen ständig neu aufgelegt. Am 23. und 25. Juni beginnen zum Beispiel neue französische Lektürekurse für die Niveaustufen A1 und A2, einmal mit dem Lernkrimi "Peur sur l‘île de Beauté", einmal mit dem weltberühmten „Le Petit Prince“ von Antoine de Saint-Exupéry.

In jeweils fünf Livesitzungen wird zum Preis von 34 Euro online mit der erfahrenen Kursleiterin Frau Bächler am Textverständnis gearbeitet, eine Anmeldung ist auch hierfür über die Webseite www.vhs-tuttlingen.de, telefonisch, per Mail unter spaichingen@vhs-tuttlingen oder persönlich in der Geschäftsstelle erforderlich.