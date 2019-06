Nach einer Bauzeit von nur wenigen Monaten hat jüngst die Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH an ihrem Standort in Böblingen zwei neue 35-kHz-Ultraschall-Sonderanlagen der Firma MS Ultraschall Technologie GmbH aus Spaichingen in Betrieb nehmen können.

Die Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten, kurz GWW, GmbH wurde 1973 gegründet und setzt sich für Menschen mit Behinderung ein, heißt es in der Pressemitteilung der MS Ultraschall Technologie GmbH. Im Werk Böblingen werden mit 47 Personen im Personal und 48 Mitarbeitern in der Produktion Baugruppen und Einzelteile im Auftrag von Automobilherstellern und deren Lieferanten montiert, verschweißt oder konfektioniert. Durch eine hochmoderne EDV-Struktur sei es möglich, für Kundenabrufe im JIS-Betrieb (Just in Sequence) zuverlässig direkt an die Automobil Montagewerke zu liefern.

Bei der Anlagenauslegung der Sonderanlagen seien spezielle Wünsche und Sicherheitseinrichtungen, besonders für die Bedienung durch Menschen mit Behinderung, berücksichtigt worden. Neben einer Fertigungslinie mit vollautomatischer Robotersequenzierung von Heckscheiben, Abdeckrollo- und Fußmatten gehen zwei MS Ultraschall Fertigungslinien in Produktion.

Ab Juli, so die MS Ultraschall GmbH aus Spaichingen, produzieren dann diese 35 kHz-Ultraschall-Sonderanlagen im Werk Böblingen erste hochwertige lederkaschierte Interieurverkleidungen zum Einbau der Anfang 2020 neu anlaufenden E- und S-Klasse der Daimler AG in Stuttgart.