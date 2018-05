Spaichinger Turnmädchen auch in Ellhofen erfolgreich

Die Turnmädchen des TV Spaichingen haben den dritten Bezirksliga-Wettkampf in Ellhofen gewonnen und auch den Gesamtsieg errungen. Die Gegner kamen aus Ebingen, Ellhofen, Stuttgart, Meßstetten, Gäu Schönbuch, Hohenlohe und Nattheim.

Ein spannender dritter Wettkampftag stand den sechs Primstädtlerinnen bevor. Aufgrund des ersten Platzes in den vorherigen beiden Wettkämpfen starteten sie erneut am Sprung mit dem zweitplatzierten TSV Ebingen. Ein gewöhnungsbedürftiger Sprungtisch machte den Spaichingerinnen etwas zu schaffen, trotz allem konnten sie trotz eines geringen Rückstandes von 0,25 Punkten zu Ebingen siegessicher an das Paradegerät, den Stufenbarren wechseln. Annikas Bückstecher und auch Vivien Müllers freie Felge in den Handstand mit Riesenfelgen führten zu Wertungen über zehn Punkte. Auch ihre Vereinskameradinnen punkteten sicher mit Neuner-Wertungen.

Bei den bisherigen Wettkämpfen konnten sich die Spaichingerinnen an diesem Gerät bei jedem Wettkampf um zwei Punkte steigern und dieses Mal mit sehenswürdigen 39,20 Punkten als Sieger vom Gerät gehen.

Nach dem Schwebebalken ging es auf die 12 mal 12 Meter große Bodenfläche, diesesmal mit Moskauboden (extreme Federung, dadurch schwerer zu landen), Hier überzeugten die Turnerinnen des TV Spaichingen erneut mit starken Leistungen und erhielten an diesem Gerät 43,30 Mannschaftspunkte. Mit fast fünf Punkten Vorsprung auf den Zweiten TSV Ebingen gewann die erste Spaichinger Ligamannschaft weiblich auch den Wettkampf in Folge und erreichten den Staffelsieg in der Bezirksliga.

Am 10. Juni kommt es in Berkheim zum Relegationswettkampf zur Landesliga. Dort werden sich die Vereine der Plätze eins bis drei aus der Bezirksliga-Staffel I (TV Spaichingen, TSV Ebingen, MTV Stuttgart) mit den Vereinen der Bezirksliga-Staffel II (TVS Wernau, TV Möglingen, SV Leonberg) sowie mit dem Sechst- und Siebtplatzierten der Landesliga (TSB Ravensburg und TSG Backnang) messen.

Drei der acht in Berkheim antretenden Vereine werden dann in der nächsten Ligasaison in der Landesliga starten.