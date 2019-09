Spaichinger Turnerinnen dominieren den Stauseepokal

Rund 150 Teilnehmer sind beim Stauseepokal vor einer stattlichen Zuschauerkulisse in der Dotternhausener Sporthalle am als Vierkämpfer und Sechskämpfer an den Start gegangen. Doch dominiert hat das Turnier die Mannschaft des TV Spaichingen, die sowohl die Mannschaftswertung gewann als auch die Podestplätze in der Einzelwertung belegte.

Im ersten Durchgang ging es für Annika Weiß und Vivien Müller, zwei Turnerinnen der Verbandsliga 2020 des TVS, im Wettkampf der LK2 Schülerinnen in der Altersklasse der 14 bis 17 Jährig en an die Geräte. Die zwei Spaichingerinnen starteten am Stufenbarren zufrieden in den Wettkampf. Annika Weiß erzielte 12,55 und Vivien Müller 12,00 Punkte. Am Balken zeigten Vivien Müller und Annika Weiß mit 13,00 und 12,35 Punkten sehenswerte Leistungen mit Bogengang-Menykelly. Am Boden erreichte Annika Weiß 12,35 Punkte mit einem Strecksalto rückwärts und Vivien Müller mit einer ganzen Schraube rückwärts 13,50 Punkte. Am letzten Gerät, dem Sprung, bewies Annika Weiß mit einem sehr guten Halbrein-halbraus-Sprung (12,15 P.) ihr Können. Vivien Müller folgte mit einem Überschlag-Salto über den Sprungtisch mit 13,70 Punkten. In diesem Wettkampf behaupteten sich Vivien Müller und Annika Weiß gegen Turnerinnen aus Horgen (Schweiz), Schömberg, Lauterbach, Balingen, Metzingen und Berlin. Annika Weiß schaffte es auf einen guten vierten Platz mit 0,50 Punkten Rückstand zur Drittplatzierten. Vivien Müller durfte sich mit dem ersten Platz, zum dritten Mal in Folge, Stauseepokalsiegerin nennen.

Im Anschluss starteten die Mädels der Jahrgänge 2006 und jünger des TV-Spaichingen in der Altersklasse LK 3 Einzel und Mannschaft. Cynthia Müller, Jule und Lara Weiß (1. Mannschaft Turnerinnen der Verbandsliga 2020) eröffneten den Wettkampf am Stufenbarren. Cynthia Müller startete mit einer guten Übung und ging mit 11,90 P.unkten wie auch Jule Weiß mit souveränen 13,20 Punkten vom Gerät. Lara Weiß folgte, musste ein Überkippen bei der freien Felge in den Handstand am unteren Holm hinnehmen und konnte aufgrund einer sehr sauber geturnten Übung noch mit 11,65 Punkten zum nächsten Gerät wechseln.

Es folgte der Schwebebalken, an dem die Turnerinnen souveräne akrobatische Elemente wie auch Sprünge zeigten. Lara Weiß sicherte sich die Tagesbestwertung mit 13,65 Punken an diesem Gerät und zeigte wie ihre Schwester Jule (13,30 P.) einen Spreizsprung halb im Seitverhalten auf dem Zittergerät. Cynthia Müller (11,80 P.) zeigte erstmals einen Bogengang vorwärts in den Stand und einen Bogengang rückwärts.

Als drittes Gerät ging es an den Boden. Verschiedene Choreographien kombiniert mit Überschlägen, Salti und Flick-Flacks wie auch Spreizsprüngen, Durchschlagsprüngen und Schrauben. CynthiaMüller erzielte 11,95 Punkte, Jule Weiß (13,60 P.) und Lara Weiß (13,95 P.) zeigten erstmals ihre neu einstudierten Bodenchoreographien, die für die Verbandsligasaison eingeplant sind.

Zuletzt ging es an den 1,25 Meter hohen Sprungtisch. Cynthia Müller (13,00 P.) zeigte zwei technisch gut ausgeführte Handstützüberschläge. Es folgte Jule Weiß mit zwei gehockten Tsukaharas (13,30 P.), dabei nur einen in den Stand, Lara Weiß (12,50 P.) stand einen Yamashita und einen Yamashita halb.