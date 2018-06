Spaichinger Turner erzielen zwei Siege

Mit drei Mannschaften sind die Turner des TV Spaichingen zum Gaufinale im Geräteturnen nach Beffendorf gefahren. Mit zwei Siegen und einem zweiten Platz waren die Spaichinger Teams äußerst erfolgreich.

Bei den C-Jugendlichen erreichten die Turner des TV Spaichingen, Georg Braunschweiger, Fabian Eichner, Simon Limburger und Mykhaylo Zaleza, mit 255,80 Punkten einen Kantersieg mit gut 20 Zählern Vorsprung vor dem zweitplatzierten TSV Dunningen (235,50) und dem drittplatzierten TV Fridingen (234,10). Dabei konnten die Primstädter im Pflicht-Sechskampf jedes Gerät teils deutlich für sich entscheiden.

Bei den D-Jugendlichen ging es deutlich knapper zu. Hier absolvieren die Sportler einen Pflicht-5-Kampf, denn es wird in diesem Alter noch nicht am Pauschenpferd geturnt. Die Spaichinger Jonas Buschle, Marcel Eppler, Marlon Frech und Mika Sindele wollten dieses Jahr unbedingt den Sieg mit nach Hause nehmen, nachdem sie 2017 noch Zweiter geworden waren. Und der Trainingsfleiß zahlte sich am Ende aus. Die vier Turntalente des TVS errangen mit 214,10 Punkten den ersten Platz vor dem TSV Dunningen (213,30) und dem SV Villingendorf (212,80) .

Die jüngsten Turner des TV Spaichingen traten in der E-Jugend an. Die Acht- bis Neunjährigen hatten starke Konkurrenz in ihrem Pflicht-4-Kampf mit den Geräten Boden, Barren, Sprung und Reck. Es zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Turnern des SV Villingendorf ab, das bis zum Schluss des Wettkampfs spannend blieb. Am Ende fehlte den Spaichinger Turnern Nico Lippert, Niels Johannes Mattes, Mika Plass, Jannik Pulvermüller und Hannes Schneemann nur ein Zehntelpunkt zum Sieg. Mit 162,60 Punkten lag der SV Villingendorf 0,10 Punkte vor dem TV Spaichingen mit 162,50 Punkten. Den dritten Platz belegte die SG Schramberg mit 147,00 Punkten.