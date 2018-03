Spaichinger Talente bei DHB-Sichtung

Große Ehre für den TV Spaichingen: Mit Elias Huber und Johannes Roscic wurden zwei Nachwuchs-Handballer zur Sichtung des Deutschen Handball-Bundes (DHB) nach Heidelberg eingeladen. Mit der Auswahl Württembergs des Jahrgangs 2001 treffen die TVS-Talente ab Donnerstag, 8. März, auf neun Mannschaften anderer Landesverbände.

Gut 240 Nachwuchsspieler aus ganz Deutschland werden gesichtet, erklärte Michael Merkt, Abteilungsleiter des TVS. Neben Huber (Rückraum Mitte/Rückraum Links) und Johannes Roscic (Rückraum Rechts) sind von Trainer Jürgen Lebherz für die Auswahl Württemberg Tim Freihöfer (VfL Pfullingen), Elias Fügel (HBW Balingen-Weilstetten), Mike Gmelich (TV Nenningen), Nils Hindelang, Sven Iberl (beide MTG Wangen), Felix Neudeck, Oskar Neudeck (beide FA Göppingen), Fynn-Luca Nicolaus (TV Großbottwar), Lukas Pawelka (HSG Albstadt) und Paul Peregovits (SG BBM Bietigheim) nominiert worden.

Für die Spaichinger B-Jugend, in der Huber und Roscic Leistungsträger sind, geht es in der Württembergliga mit dem Auswärtsspiel bei der SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch am Samstag, 10. März, weiter. Mehr als Rang fünf ist für die Primstädter selbst bei einem Sieg beim Vierten nicht möglich. Die Platzierung, erklärt Merkt, sei aber schon ein großer Erfolg für die Mannschaft. Schließlich habe Spaichingen hauptsächlich Spieler aus dem jüngeren Jahrgang eingesetzt. „Der Großteil der Mannschaft bleibt uns erhalten“, sagt der Abteilungsleiter.

Von Huber und Roscic muss die Mannschaft Abschied nehmen. Die beiden Talente wechseln zur neuen Saison in den Nachwuchsbereich von Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten, bei dem mit Max Oehler (wir berichteten) schon ein Spieler am Ball ist, der das Handballspielen in Spaichingen gelernt hat. Dass wieder zwei Spieler nach Balingen-Weilstetten gehen, „ist für uns als kleiner Verein eine Bestätigung unserer Arbeit“, meint Merkt. Der Verein werde auch keinem Spieler die Chance verbauen, wenn er die Möglichkeit habe, höherklassig zu spielen.