Spaichinger Tänzer festigen Platz eins

Mit einer Glanzleistung hat die Tansportabteilung Blau-Weiß des SV Spaichingen wieder alle Wertungsrichter überzeugt. Im zweiten von fünf Turnieren der Landesliga Süd Latein des Tanzsportverbands Baden-Württemberg (TBW) sind die Spaichinger Lateinformationstänzer jüngst in Ludwigsburg erneut auf Platz eins gelandet.

Mit diesem Erfolg bestätigten die Tänzer des SV Spaichingen ihre Leistung vom ersten Turnier in Ulm, bei dem sie ebenso als Sieger hervorgingen, und festigen damit Platz eins. Wo soll dieser Erfolg hinführen? Vielleicht direkt zum Aufstieg in die Regionalliga? Um sich dafür zu freuen, ist es laut Trainer Jochen Köhler noch zu früh, denn trotz des überzeugenden Auftritts entdeckte er bei seiner Mannschaft noch einige Unsicherheiten – zumindest zu Beginn: „Unsere Vorrunde lief alles andere als gut. Wir mussten als erstes Team des Abends auftreten. Der Boden war sehr rutschig und das Team ist irgendwie nicht so richtig rund gelaufen auf der Fläche“, bemerkte Köhler. Die Folge: unsaubere Ausführungen und einige Patzer.

Bei der Videoanalyse wurde klar: „Es war keine gute Teamleistung. Auch die Zuschauer und Fans waren nicht überzeugt“, so der Trainer, der seiner Mannschaft unmissverständlich klar machte, dass sie den ersten Platz nicht geschenkt bekommt.

Im Finale hatte das A-Team des SVS dann etwas mehr Glück. Als vierte Mannschaft mussten die Spaichinger auf das Parkett, was genug Zeit zur Vorbereitung darauf für die acht Paare bedeutete. Und obendrauf schien die Motivationsrede von Teamkapitän Alexander Brotzmann Früchte zu tragen. „Sie hat das Team wachgerüttelt“, fand Jochen Köhler.

Mit dem Ziel, keine Angriffsfläche für andere Teams zu bieten, präsentierten sie ihre Choreographie zu den Welthits von Sängerin Lady Gaga erneut, und dieses Mal passte alles – eine Punktlandung. Überzeugend meisterten sie ihren Auftritt. Fans und Trainer zeigten sich danach mit lautem Jubel restlos überzeugt. Und die Wertungsrichter? Die Tanzsportabteilung Blau-Weiß ließ ihnen keine Wahl. Alle fünf Wertungsrichter zückten die Bestnote eins. „Wir haben am Ende verdient gewonnen. Es ist ein unglaubliches Gefühl, das Ergebnis bestätigt zu haben. Die Mädels und Jungs haben alles gegeben. Eine geschlossene Teamleistung“, freute sich ihr Trainer.

Damit führen die Spaichinger nach zwei von fünf Turnieren die Landesliga Süd an. Die Saison geht für die Tänzer am 8. März in Weissach im Tal weiter.