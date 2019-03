Spaichinger Tänzer beenden Saison auf Platz drei

Auf einem dritten Platz haben die Lateinformationstänzer der Tanzsportabteilung (TSA) des Blau-Weiß des SV Spaichingens das Turnier in der Landesliga Süd in Ulm beendet, was zugleich auch der dritte Gesamtplatz in ihrer ersten Saison bedeutet.

Nachdem die tanzsportbegeisterte Gruppe beim ersten Turnier in der Saison, im Januar in Tuttlingen, sogar überraschend Zweiter wurden, reihten sie sich in den darauffolgenden drei Turnieren der Landesliga Süd 2 des Tanzsportverbands Baden-Württemberg (TBW) in Weinheim, Bietigheim und Backnang auf Platz drei von insgesamt sieben Teams ein.

Beim Saisonabschluss in Ulm zeigten sie angeführt von ihrem Trainer Jochen Köhler erneut eine souveräne Leistung und landeten erneut auf dem dritten Rang. „Unser letztes Turnier war mehr als nur ein gelungener Abschluss. Wir lieferten nochmals eine solide Leistung ab, die eine Bestätigung für die ganze Saison war“, sagte Jochen Köhler. Die Vorrunde sei „spannend“ und bis auf ein paar Positionsfehler „fehlerfrei“ gewesen.

Nachdem die Wertungsrichter entschieden, dass die Spaichinger auch in Ulm im großen Finale mitmischen durften, würfelten sie den letzten Startplatz, was „etwas Besonderes“ für die Gruppe gewesen sei: „Wir durften als letzte startende Mannschaft das Turnier abschließen. Das war ein tolles Erlebnis für uns, und meine Tänzer haben sich auf diesen Moment gefreut“, berichtete Köhler und ergänzt: „Ich habe zu ihnen gesagt, sie sollen rausgehen und Spaß haben und ihren letzten Auftritt in dieser Saison genießen. Das haben sie auch umgesetzt“, sagte ihr Tanztrainer. Das Ergebnis der Wertungsrichter bedeutete einen sicheren dritten Platz hinter dem C-Team der Tanzsportgemeinschaft Badenia Weinheim und den Siegern des A-Teams der TSA vom SSV Ulm.

Ihre mitgereisten Fans umjubelten den letzten Auftritt der Spaichinger Tänzer, die ihre Choreographie im entsprechenden Outfit mit weißen Perücken zu den Welthits der Sängerin Lady Gaga präsentierten.

Köhler zog ein durchweg positives Fazit: „Meine Erwartungen an dieses Turnier und die Saison im Allgemeinen wurden weit übertroffen. Ich hatte Angst, dass wir möglicherweise einen zu großen Schritt machen, sollten wir ganz vorne mitspielen in der Liga. Darum bin ich mit dem Gesamtplatz drei sehr zufrieden“.

Damit meint Köhler nicht nur die Leistung auf der Tanzfläche, sondern auch die Unterstützung der Vorstandschaft des SV Spaichingen und dem ganzen Organisationsteam, denn der Trainer weiß: „Allein wäre dieser Schritt im vergangenen Sommer nicht möglich gewesen“. Denn: Für die Spaichinger Tänzer war die Teilnahme an der diesjährigen Saison im Lateinformationstanz die allererste in der Geschichte des Sportvereins, denn erst im vergangenen Jahr gründeten die Verantwortlichen beim SV Spaichingen nach Querelen mit der TG Tuttlingen diese Formation.

Während sich das Team derzeit in der Saisonpause befindet, laufen bereits Überlegungen und Vorbereitungen für die neue Saison. Der Nachwuchs soll aus- und aufgebaut werden, ebenso benötige der Verein taugliche Trainer. Überdacht werden soll zudem die derzeitige Trainingsstruktur, zumal eine weitere Trainingszeit für ein zweites Team gebraucht werde. „Die Lateinformation wächst und wir wollen genau das auch fördern“, gibt Jochen Köhler zu verstehen, der das Training Ende April wieder aufnehmen und ein Sondierungsgespräch mit der Mannschaft führen möchte. Darin soll die abgelaufene Saison reflektieret und Themen wie Ziele, Motivation sowie Training zukunftsführend angesprochen werden.