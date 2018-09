Spaichinger Stadion wird verschönert

Wie sollen die Außenflächen des Stadions aussehen? Darüber hat der Technische Ausschuss diskutiert. Neue Zuschauerplätze, eine neuer Eingang, Lagerräume, Parkplätze und vieles mehr standen zur Debatte.

Bei einem Ortstermin Ende Juli hatte der Gemeinderat die Außenflächen des Stadions Unterbach unter die Lupe genommen und drei Bereiche ausgemacht, die sanierungsbedürftig sind; bemängelt wurden der Zuschaueraufenthalts- und der Eingangsbereich sowie der Weg zwischen Eingang und Zuschauerplätzen. Die Verwaltung schlug vor, in einem ersten Bauabschnitt 2019 die Aufenthaltsmöglichkeiten für Zuschauer zu erneuern. Dazu gehört der Abbruch der Stehstufen, der Bau der Sitzstufen am Stadion und am Kleinspielfeld – und auch eine neue Böschung müsste angelegt werden. Um den Haushalt nicht zu sehr zu strapazieren, könnten dann in einem zweiten Bauabschnitt 2020 der Eingangsbereich und der Weg von dort zum Zuschauerbereich umgestaltet werden. Im zweiten Bauabschnitt sollen auch Parkplätze saniert oder neu hergestellt werden, das Eingangsgebäude abgebrochen, ein neues Gerätehaus errichtet und die Zäune verlegt werden.

Ulrich Braun (CDU) sprach sich für den Vorschlag der Verwaltung aus, in zwei Bauabschnitten zu verfahren: „Wir können das gerne um ein Jahr zurückstellen, wenn es notwendig ist für den Haushalt“, so Braun. Er brachte auch das Thema Überdachung ein. Die solle geprüft werden und könnte beispielsweise in Form eines kostengünstigen Sonnensegels realisiert werden. Die neuen Sitzstufen am Kleinspielfeld empfand er als „nicht unbedingt nötig“, da hier immer wenige Leute stünden.

Ganz anderer Meinung war Leo Grimm von der FDP. Er könne die Planung so nicht mittragen. Seiner Meinung nach sei „aufhübschen“ okay, „aber nur da, wo es auch notwendig ist“. Er findet es sinnlos, viel um den Rasenplatz herum zu machen, „wenn 98 Prozent der Fußballspiele auf dem Kunstrasenplatz stattfinden“. Klärungsbedarf sieht Grimm auch in Sachen Parkplätze. Er wolle keine neuen schaffen, wenn dafür Bäume weichen müssten. Den Planungen zu Bauabschnitt 1 stimme er zu, auch die Sitzstufen am Kleinspielfeld dürften gerne überarbeitet werden, aber der zweite Bauabschnitt inklusive Eingangsbereich „ist nicht in unserem Interesse“, so Grimm.

Harald Niemann von „Pro Spaichingen“ fühlte sich nicht ausreichend darüber informiert, was am Ende genau gebaut werden soll. „Man weiß am Ende nicht, was da genau hinkommt“, so Niemann.

Komplett fehlen würde laut Alexander Efinger (Bündnis90/Die Grünen) der Bezug der Planung zu dem bereits bestehenden Gebäude mit Umkleidekabinen. Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher antwortete auf diese Bedenken mit dem Verweis auf einen Beschluss des Gemeinderats, der besagt, dass alte Kabinen solange genutzt würden, solange das möglich ist – danach seien die Räume für Geräte da. Da die Sache seit 2016 im Gespräch sei und auch Stellungnahmen von TV und SV Spaichingen vorlägen, könne Schuhmacher das Infodefizit von Efinger nicht nachvollziehen.

Bauabschnitt 1 ist für Stadtrat Volker Radzuweit (SPD) „kein Thema“, wobei ihm die Abwicklung des geplanten Bauabschnitts 2 nicht gefalle. Auch die Freien Wähler sprachen sich für den Vorschlag des ersten Bauabschnitts aus, allerdings ohne Sitzstufen zum Stadion.

Thema Überdachung

Am Ende stimmte der Ausschuss einstimmig den vorliegenden Planungen des Architekturbüros „Möst.Niess“ zu Bauabschnitt 1 zu. Eine weitere einhellige Zustimmung erhielt die Untersuchung, ob eine Überdachung in Form eines Sonnensegels sinnvoll ist und welche Kosten damit verbunden wären. Für diese Maßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2019 140 000 Euro bereitgestellt werden. Ebenso sollen für die Planung und Objektbetreuung durch das Spaichinger Architekturbüro „Möst.Niess“ 18 000 Euro in den Haushalt 2019 eingestellt werden.

Zu den Vorhaben im zweiten Bauabschnitt sprach sich der Ausschuss mehrheitlich für den Abbruch des Eingangsgebäudes und den Bau eines neuen Gebäudes mit Geräteräumen aus (zwei Gegenstimmen von „Pro Spaichingen“ und der SPD). Im Haushaltsjahr 2020 sollen hierfür 126 000 Euro bereitgestellt werden und zusätzliche 10 000 Euro für die Arbeit des Architekturbüros. Über den endgültigen Standort dieses Gebäudes will der Ausschuss in einer weiteren Sitzung verhandeln. Auch der Weg zwischen Eingang und Zuschauerbereich soll neu gestaltet werden – dafür sprach sich ebenso die Mehrheit aus (eine Enthaltung „Pro Spaichingen“, eine Gegenstimme Bündnis90/Die Grünen). 120 000 Euro werden dafür im Haushalt 2020 eingeplant, plus 8000 Euro für die Planung. Auf die Sitzstufen am Kleinspielfeld will der Ausschuss mehrheitlich verzichten, wobei SPD und „Pro Spaichingen“ mit zwei Stimmen dagegen hielten, Leo Grimm (FDP) enthielt sich. Die endgültigen Entscheidungen muss nun der Spaichinger Rat treffen.

Was noch war im Ausschuss

Bahnhof

Auch die Aufhübschung des Bahnhofsumfelds war Thema in der Ausschusssitzung am Montagabend. Einen Beschluss, den Vorplatz und die öffentlichen Flächen inklusive angrenzender privater Flächen zu verschönern, hat der Gemeinderat bereits im Juni gefasst. Über folgendes konnte sich die Mehrheit der Räte bei ihren Beratungen einig werden: Der Vorplatz soll in zwei Bauabschnitten umgestaltet werden. Dafür und für das Pflaster, das auch am Marktplatz verlegt wurde, rechnet der Ausschuss mit 290 000 Euro. Beraten werden soll der Umfang der Sanierung bei den Parkplätzen. Geprüft werden soll auch, ob ein Zebrastreifen als Überweg sinnvoll ist.

Erddeponie

Auch den Antrag der Fraktion „Pro Spaichingen“ für eine Erddeponie diskutierten die Räte. Die Verwaltung empfahl, den Vorschlag aus Kosten-Nutzen-Gründen nicht weiter zu verfolgen. Laut Landratsamt Tuttlingen wären Vorprüfungen im Sinne des Arten- und Naturschutzes, Bodenprobenentnahmen und geschultes Personal vor Ort notwendig. Der Ausschuss lehnte den Antrag mehrheitlich ab, nur Alexander Efinger (Bündnis90/Die Grünen), Harald Niemann und Frank Stoffel (beide „Pro Spaichingen“) hätten den Antrag gerne weiter verfolgt.

Trinkwasserbrunnen

Ein weiterer Antrag von „Pro Spaichingen“ betraf das Thema Trinkwasserbrunnen in öffentlichen Gebäuden. Die CDU-Fraktion sprach sich für einen Modellversuch an einer Schule aus, um gegen die vorherrschende „Fanta-Gesellschaft“ vorzugehen. Frank Stoffel von „Pro Spaichingen“ schloss sich dem Vorschlag der CDU an. Auch Heinrich Staudenmayer (Freie Wähler) lobte die Idee, die laut ihm jedoch nicht ganz neu sei – die stamme vom Spaichinger Gymnasium. Er machte den Vorschlag, drei Brunnen an drei Schulen aufzustellen. Schlussendlich stimmte der Ausschuss einstimmig zu, an einer Schule einen solchen Trinkwasserbrunnen testweise aufzustellen, um zu prüfen, wie hoch die Akzeptanz der Schüler und der Schulen ist. An weiteren öffentlichen Gebäuden soll kein Brunnen aufgestellt werden. Ein Brunnen kostet schätzungsweise 4000 Euro in der Anschaffung, für Wartung, Probephase und Reinigung rechnet die Verwaltung mit 800 Euro pro Jahr. In den Haushaltsplan wurden für die Errichtung von Trinkwasserbrunnen bereits Ende vergangenen Jahres 35 000 Euro aufgenommen.

Skaterplatz Schlüsselwiese

Einig waren sich die Räte durch die Bank bei der punktuellen Sanierung des Fahrbahnbelags am Skaterplatz, die anders als die zunächst veranschlagten und im Haushaltsplan 2018 aufgenommenen 20 000 Euro nur rund 1000 Euro kosten wird. Ebenso hat der Ausschuss einstimmig beschlossen, eine neue Halfpipe (Miniramp) anzuschaffen. Von welcher Firma diese kommen und welche Ausführung sie haben soll, wird noch beraten.

Wohnmobilstellplätze

Schließlich diskutierten die Räte den Ausbau dreier Camping-Stellplätze in der Stadt. Dabei hatte der Ausschuss die Auswahl zwischen drei Arten von Camping-Stellplätzen (Transit-, Übernachtung- oder Kurzreiseplätze). Bürgermeister Hans Georg Schumacher äußerte die Befürchtung, dass diese nur von Dauercampern, beispielsweise Monteuren, belegt werden könnten. Er verwies auf bereits vorhandene, attraktive Standorte im Umfeld. „Wir sind ein Industriestandort und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zum Wohnmobilstandort werden“, so Schuhmacher. Am Ende entschied sich der Ausschuss mit sechs Stimmen dafür (vier dagegen), drei Transitplätze zur reinen Übernachtung und ohne weiteren Komfort am Jahnweg hinter dem Freibad zu errichten. Mit 5000 Euro ist die Errichtung dieser Plätze bereits im Haushaltsplan 2018 enthalten. (cam)