Spaichinger Spritzkügele: Bei diesem Club fliegen Kegel und Witze

Es ist der älteste Kegelclub Spaichingens. Eine lustige, eingeschworene Männertruppe, die ernsthaft kegelt, aber auch sonst allerlei Aktivitäten entwickelt hat. Seit 70 Jahren inzwischen.

Die „Spritzkügele“ waren der renommierteste Club in Spaichingen, sagt Ewald Forschner. Ein Honoratiorenclub sozusagen. Und deshalb durfte auch nicht jeder rein. Wie bei den heutigen Rotariern wurde jemand angesprochen, von dem die Kegelbrüder dachten, er passe zu der Gruppe dazu. Dann gab es eine Probephase und dann wurde – geheim! – über die Aufnahme abgestimmt. Heute ist alles offener. Wer mitmachen möchte, ist herzlich willkommen, am Dienstagabend ab 19.30 Uhr im „El Dorado“ dazu zu stoßen.

Sogar zwei Gründungsmitglieder sind heute noch dabei: Der oberste Spritzkügler und ehemalige Waldhorn-Chef Günther Hagen und Alex Brodbeck, Jahrgang 1927 und 1931. Sie kegeln aber nicht mehr aktiv, so wie auch Theo Bader (1930), Rolf Kopp (1934) und Ewald Forschner (1931), sind aber immer noch dabei, wenn es für die Jungen am Dienstag „Gut Holz!“ heißt. Selbstverständlich garniert mit „guten“ Ratschlägen, klugen Kommentaren und jeder Menge gutmütigem Spott, wenn ein Wurf daneben geht. Die „Jungen“, das sind Horst Klein (1937), Max Klaiber (1938), Heinz Grüble (1944), Hartmut Damnik (1945) sowie Frieder Schwenk (1947).

Gezählt wird die Clubgeschichte nur ausnahmsweise in Jahren, eher in Kegelabenden. Und so bekamen die Herren am 1000. Kegelabend 1971 eine mit den Namen der Kegelbrüder bestickte Fahne geschenkt. Später gab es für jeden dazukommenden Kegler einen gestickten Nachtrag auf einem extra befestigten Band.

Die Chronik der „Spritzkügele“ ist auch eine Chronik von Männern, die in Spaichingen vieles bewegt haben, als Handwerker, Unternehmer, in anderen Berufen und als Ehrenamtliche, auch öffentliche Personen waren und sind. Es ist eine eingeschworene Gemeinschaft, die sich immer dienstags trifft. Die anfänglichen zwölf Mitglieder haben immer wieder Abgänge erfahren. Früher wegen Wegzugs zur Ausbildung, heute leider immer wieder durch Tor. Und immer wieder kamen neue dazu und integrierten sich.

Was man ganz bestimmt haben muss als Spritzkügler: Humor, die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen. Und: bei aller Regelmäßigkeit wie der Sitzordnung, ein gewisses Maß an Flexibilität mitzubringen. Denn bei den jährlichen Reisen musste so manches Mal improvisiert werden.

Man kann sich die Herren in jüngeren Jahren richtig vorstellen, Fotos zeugen von den vielen Reisen, die sie gemacht haben. Jedes Jahr organisierte Günther Hagen bis heute seit 1949 eine Reise. Es ging zu deutschen Reisezielen, aber auch nach Spanien, Tunesien, Türkei und sogar in die USA. Besonders eindrücklich die Schilderungen von den Reisen in den ehemaligen Ostblock oder ins abgeriegelte Berlin.

Der Flieger nach Berlin

Man kann sich die liebe Not von Grenzbeamten oder Fluglinien, von Visumsbehörden und Hotelbesitzern vorstellen, wenn die zwölf Schwaben durch allzu sorglose Beschwichtigungen, es gäbe noch Zeit, auf der Nürnberger Flughafenwiese parkten, um den Flieger 1963 nach Berlin noch zu erwischen, oder wie Paul Weiss in Bulgarien („Des war an Flughafen wie der Hofemer Bahnhof) seine Bordkarte vermisste und sich der Flug verspätete, bis das Bordpersonal die scheinbar verschollene Karte aus der Hemdentasche des Spaichingers zog. „Die Leute haben geschumpfen.“ Aber das hielten die gut gelaunten und möglicherweise auch nicht ganz nüchternen Spaichinger locker aus. Einmal mussten hektisch alle zusammengesucht werden, weil man sich im Abreisetag aus Ungarn vertan hatte und das Visum um Mitternacht ablief. Spritzkügele auf Reisen hieß auch, dass die sparsamen Spaichinger gleich am Anfang außerhalb eine Kneipe suchten, die günstiger war als das Hotel und die „Marie“ hieß – ein Name, der künftig allen Ausweichkneipen verpasst wurde.

Einmal, da waren die Spritzkegler selbst noch jung und spritzig, verschlug es sie in ein Nachmittags-Tanzcafé. Kaum saßen die die Herren, klingelte auch schon das Tischtelefon. Dass dabei die eine oder andere Tanzfreudige – „für uns waren das alles ältere Damen“ – das doppelte Gewicht des Spaichinger Tänzers aufs Parkett brachte, sorgt heute noch für Gelächter.

In den New York übrigens standen die wackeren Schwaben an der Metropolitan Opera – kulturelle Angebote gehörte immer mit dazu –, da zupft einer an Ewald Forschners Jacke: „So, Forschner, bisch au do?!“ Dass er ihn mit seinem Bruder Eugen verwechselte trübte die Gaudi nicht. Der Mann kam aus Frittlingen.

Die Liste der Reiseziele in diesen 70 Jahren ist eindrucksvoll. Und die Schilderungen der Erlebnisse sind in der Summe weit mehr als die Aneinanderreihung von Vergnügungen, sondern ein Buch der Zeit- und Kulturgeschichte Europas. Ein Schatz, auf den die Männer zurecht stolz sind.

A propos Schatz. Dass ihre Frauen sie immer alleine losziehen ließen, zum Teil selber einen Kegelclub bildeten, rechnen ihnen ihre Ehemänner hoch an. Überhaupt sind sie doch auch ein Bestandteil des Clubs. Zum Beispiel bei Festen, besonderen Ausflügen, beim Gestalten der Fahne oder Schriftlichem. Und in den vielen Gesprächen über die vergangenen 70 Jahre.

Die zwölf Apostel

Als deutlich wurde, dass der Krieg nicht mehr lange gehen würde und die französische Armee immer näher rückte, haben einige Spaichinger im Wald provisorische Hütten gebaut, um in den Wirren von Besatzung und Rückzug Frauen und Kinder verstecken zu können, erinnert sich Günther Hagen. In der Nähe des Tanzplatzes am Dreifaltigkeitsberg standen zwei Hütten. Es muss 1946/47 gewesen sein, dass eine Gruppe von Freunden sich dort immer wieder traf. Weil es zwölf waren, bekamen sie den Namen „Die zwölf Apostel“. Nach der Währungsreform 1948 sei alles viel freier geworden und so gründeten die Zwölf im Herbst 1948 den Kegelclub „die letzte Flasche“ im Waldhorn. Diesen Namen fanden die Frauen der Kegler dann doch etwas zu rustikal und so tauften die Herren ihren Club in „Spritzkügele“ um. Das Besondere an der Waldhorn-Kegelbahn: So lange sie bespielt werden konnte – sie ist aus Holz und viel kürzer als andere Bahnen – mussten Kegelbuben die Kegel aufstellen, die sich damit ein Trinkgeld verdienten.