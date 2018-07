Spaichinger spielen, bummeln, genießen

Einen Grund zu Feiern findet man im Autohaus Wedam auch bei schlechterem Wetter. So fand am Wochenende das beliebte Herbstfest in und um Werkstatt und Verkaufsgebäude statt.

Als Besonderheit gab es diesmal parallel zwei Märkte: am Samstag konnte man auf dem Flohmarkt interessante Dinge erstöbern von der Häkeldecke über die Porzellanuhr, schönen Schmuck bis hin zu mehrteiligen Bücherbänden. Am Sonntag übernahmen verschiedene Künstler die Halle und boten auf dem Künstlermarkt verschiedenes an von Aquarellen über Filzhüten bis hin zu diversen Holzarbeiten.

Zudem wurden italienische Spezialitäten wie Olivenöl, Bruschetta und Liköre angeboten.

In der Werkstatt sorgte wie gewohnt die Fußballjugend des SV Spaichingen für das leibliche Wohl der Gäste, während am Sonntag das Duo Cordial gute Laune in musikalischer Form verbreitete.

Der Erlös der Tombola war zugunsten des Tierschutzvereins „Menschen für Tiere e.V.“ ausgeschrieben und lockte mit zahlreichen attraktiven Preisen. Für die Kinder waren etliche Holz- und andere Spiele aufgebaut und sie konnten sich im Kinderschminken verschönern lassen. (ams)