Spaichinger Senioren sind trotz Zipperleins quietschvergnügt

Quietschvergnügt und farbenfroh kostümiert sind am Mittwochnachmittag zahlreiche Senioren im Edith-Stein-Haus gewesen. Getreu dem Motto der Seniorenfasnet: „Plagt uns auch das Zipperlein, an Fasnet kriegt uns keiner klein“. Humor ist eben, wenn man trotzdem lacht. Und dazu hatten die Gäste allen Grund: So ulkten Hilde Schuhmacher als „schwäbischer Till Eulenspiegel“ und Bruni Schwörer mit „Das verflixte Kochbuch“, Horst Müller bot eine Liederparodie. Witzig auch der Auftritt der Purzelgarde, die in den Dschungel entführte. Musikalisch waren auch die Auftritte der Frauentanzgruppe mit Elise Schmid mit einem „Piratentanz“, von Hilde Magg mit dem Lied „Wie war das doch gestern“ und der Caro-Band. Das Spaichinger Prinzenpaar, Thomas I. von Hofen und Schwofen und Tamara I. von Power und Flower konnte wegen eines Trauerfalls in der Familie nicht wie geplant einziehen. Sie vertraten Wolfgang Wedam, Vizepräsident, und Christian Kauth, Ordensmeister der Deichelmauszunft.