Spaichinger Sechstklässler spielen bei Schulorchestertagen

Die Bläserklasse 14 der Rupert-Mayer-Schule hat im Rahmen der dreitägigen Schulorchestertage in Lahr erfolgreich an einem Begegnungskonzert mit anderen Bläserklassen und Klassenbands teilgenommen. Nach einer intensiven Probe auf der Bühne der Halle des Clara-Schumann-Gymnasiums begaben sich die Bläserklasse und ihre Musiklehrerin Thomma auf den Weg zum Sonnenplatz, wo sie ein unterhaltsames Platzkonzert zum Besten gaben. Im Anschluss fand laut Pressemitteilung die Gesamtprobe aller angereisten Orchester statt, die ein gemeinsames Stück für den Abend einübten. Die Orchester zeigten nacheinander ihr Können und das Publikum war zunehmend begeistert. Die Bläserklasse 14 spielte ihre Stücke „School Spirit“, „Anfang und Ende“, „The Power of Brass“ und „Rhythm and Blues“ mit Bravour und erntete großen Applaus. Zum Abschluss erklang das gemeinsame Stück „Summer Blues“, in dem alle mitwirkenden Schüler auf die Bühne kamen, ein Orchester mit mehr als 100 Schülern.