Spaichinger Schützen haben neue Führung

Bei der Hauptversammlung der Schützengesellschaft Spaichingen am Samstag ist Michael Wernick mit großer Mehrheit zum neuen Oberschützenmeister gewählt worden. Nachdem Harald Niemann 2019 aus persönlichen Gründen den Vorsitz des Vereins abgab, hatte Schützenmeister Ulrich Müller kommissarisch die alleinige Leitung übernommen, so eine Pressemitteilung. Aktuell sind die Modernisierungsarbeiten auf den 100 Meter-Gewehrständen sowie die Sanierung des Schützenhausdaches in der Endphase.

Ulrich Müller begrüßte zur Hauptversammlung im Schützenhaus die zahlreich erschienenen Mitglieder, Bürgermeister Markus Hugger sowie Annika Dreher, Anja Stöckle-Polzin und Norbert Zerr von der Waffenbehörde der Stadt Spaichingen. Hugger lobte die „hervorragende Vereinsarbeit“, die trotz Einschränkungen anhand der Corona-Pandemie, mit zeitweiser Unterbrechung des Schießbetriebs, „stets durch konsequenten Zusammenhalt und die Integrität aller Vereinsmitglieder auf sehr hohem Niveau“ gelegen habe.

Über die aktuellen und kommenden Änderungen des Waffenrechts informierten die Vertreter der Waffenbehörde und begrüßten laut Mitteilung ausdrücklich die „hervorragende Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Schützengesellschaft Spaichingen“.

In seinem Rechenschaftsbericht ließ Müller die Aktivitäten des vergangenen Geschäftsjahres Revue passieren: Neben zahlreichen Umbau- und Sanierungsarbeiten wie der Modernisierung der Luftgewehrstände und deren Umbau auf ein elektronisches Zielsystem, waren auch zahlreiche Teilnahmen an diversen Wettkämpfen in allen Disziplinen Thema seiner Ausführungen. Auch die Kameradschaftspflege kam bei Veranstaltungen wie Königsschießen oder der Weihnachtsfeier nicht zu kurz. In Planung stehen laut Müller die Erneuerung der Sanitäranlagen und der Heizung.

Sportleiter Erik Balke gab einen Überblick über die Ergebnisse des vergangenen Sportjahres, welche auf der Vereins-Homepage eingesehen werden können. Nach dem Schriftführerbericht von Monika Schwechel informierte Schatzmeisterin Renate Haller über die finanzielle Situation des Vereins: Trotz der pandemiebedingten Schließung des Schießbetriebes von 18. März bis 19. Mai und der daraus resultierenden Mindereinnahmen verfüge der Verein über ein gesundes finanzielles Polster.

Jugendleiter Lutz Herzer attestierte dem Schützennachwuchs „überdurchschnittliche Hilfsbereitschaft“ bei den Umbauarbeiten der Luftgewehranlage, der Umsetzung des Kinderferienprogramms sowie beim Nikolausschießen. Der Zuwachs bei der Jugendmannschaft sei erfreulich.

Nachdem die Prüfer eine laut Mitteilung „tadellose Kassenführung“ bestätigten, erfolgte die Entlastung der Vorstandschaft durch Bürgermeister Hugger. Nach der Wahl von Michael Wernick zum neuen Oberschützenmeister wurden Sportleiter Erik Balke, Gerätewart Alexander Schaab, Schatzmeisterin Renate Haller, Jugendleiter Lutz Herzer, Beisitzer Hans Rainer Bögelspacher und Kassenprüferin Margit Hilzinger in ihren Ämtern bestätigt. Monika Schwechel übernimmt fortan das Amt der stellvertretenden Schatzmeisterin und Susanne Wernick die Kombination aus Schriftführerin und Sachbearbeiterin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Als erste Amtshandlung hatte Oberschützenmeister Wernick fünf Kameraden zu ehren: Die Ehrenmitglieder Inho Menssen, Elmar Villringer, Peter Maurer sowie Josef Tritschler und stellvertretender Sportleiter Günter Laub bekamen für mehr als 30jährige Schießsportleistungen die Sebastinus-Nadel des Präsidenten des Deutschen Schützenbundes verliehen. Abschließend galt Wernicks Dank allen Mitgliedern, die sich in vielen Stunden ihrer Freizeit zum Wohle des Vereins einbringen würden.