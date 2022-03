Spaichinger Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte rufen zu Friedensdemo für die Ukraine auf

Eine Gruppe von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften des Gymnasiums hat sich zusammengeschlossen und ruft zu einer Friedensdemo unter dem Motto „Frieden und Freiheit für die Ukraine“ auf. Sie findet am Mittwoch, 9. März, von 13.15 bis etwa 14/14.15 Uhr statt. Der Demonstrationszug wird vom vorderen Schulhof des Gymnasiums zum Marktplatz gehen. Dies ist keine Schulveranstaltung des Gymnasiums, sondern für alle Interessierte offen.

„Erschrocken und erschüttert“, so erklärt Mika Köhler im Namen des Organisationsteams der Demo, „beobachtet die gesamte Welt das Vorgehen der russischen Armee gegen die Ukraine“. Auch in Spaichingen sei dies in der vergangenen Woche Gesprechsthema Nummer eins zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften am Gymnasium gewesen. Daher organisieren in privater Verantwortung die SMV und einige Lehrkräfte gemeinsam für den Mittwoch eine Demonstration für Frieden und Freiheit für die Ukraine.

„Was kann man mit der Teilnahme an einer Demonstration in unserer Kleinstadt zu erreichen versuchen?“, fragt sich das Organisationsteam und gibt auch gleich selbst eine mögliche Antwort: „Eine kleine Demonstration ist ein Staubkorn im Wind, aber viele kleine Demonstrationen sind ein Zeichen – ein Zeichen der Solidarität an Menschen in der Ukraine, und nach allem was man hört, werden diese Zeichen in der Ukraine dankbar wahrgenommen.“

Zugleich gehe es aber auch um Zeichen an Regierende in Berlin und Brüssel. Dort wird zum Beispiel über Sanktionsmaßnahmen entschieden – „bislang“, so die Erklärung des Orgateams, „mit der Hauptzielrichtung, die Folgen für uns selbst so gering wie möglich zu halten. Dabei kann es keine wirksamen, das heißt für die russische Staatsführung schmerzhaften Sanktionen geben, die wir nicht auch spüren. Nur Sanktionen, die auch für uns Folgen haben, werden in Moskau wahrgenommen: Unser Konsum- und Mobilitätsverhalten finanziert Putins Krieg!“

Mit der Demonstration mache man auch deutlich, dass Bürgerinnen und Bürger bereit sind, Sanktionsfolgen zu tragen und ihr eigenes Verhalten anzupassen: „Veränderungen durch eine Mobilitätswende oder eine andere Baupolitik mögen individuell unangenehm sein – Nacht um Nacht mit Kleinkindern in einer U-Bahn-Station in Kiew auszuharren ist mit Sicherheit wesentlich unangenehmer!“

Neben der großen politischen Botschaft gehe es aber auch um eine persönliche Botschaft an die Menschen in der Region: Die Auswirkungen des Krieges seien auch vor Ort spürbar, wenn Personen russischen Namens persönlich angegriffen werden. Daher gehe es auch darum, die Botschaft zu senden, dass nicht „die Russen“ Schuld an den schrecklichen Kriegshandlungen tragen. „Irrwitzig“ sei es, blindlings alle russisch erscheinenden Lebensmittel (die oftmals nicht in Russland produziert werden) in Supermärkten auszulisten. Die Demonstration richte sich gegen den vom Diktator Putin geführten Staat, der ein „Brudervolk“ mit brutaler Gewalt unterjochen möchte, nicht gegen Mitbürger hier bei uns.

Demonstriert werde für Solidarität mit der Ukraine und gegen den Krieg von Putins Armee gegen dieses Land. Zu diesem Ziel könnten auch hier lebende Menschen mit verwandtschaftlichen Beziehungen nach Russland beitragen, zum Beispiel, indem sie unabhängige Informationen in ein Russland hineintragen, in dem die Zensur außer staatlicher Propaganda keine Medien mehr zulässt und jede kritische Stimme scharfen Strafen unterwirft. „Nur das russische Volk“, so das Organisationsteam der Demo, „kann Putin abschütteln“.

Und zu guter Letzt gehe es um eine persönliche Aktion in Zeiten der Angst und Verzweiflung: „Indem wir miteinander ins Gespräch kommen und gemeinsam auf die Straße gehen, zeigen wir uns selbst, dass wir Menschen von Begegnungen und gemeinsamen Erlebnissen zusammengehalten werden. Einsamkeit macht krank, Gemeinsamkeit erhält gesund und stark.“