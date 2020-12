Spaichinger Schüler zeigen, was sie drauf haben

Sieben Spaichinger Schülerinnen und Schüler haben sich für das Landesfinale der Biologie- und Chemie-Olympiade qualifiziert. Ziel ist ein Platz im deutschen Nationalteam für die Internationale Biologieolympiade 2021 in Lissabon, Portugal, oder die Internationale Chemieolympiade 2021 in Osaka, Japan. In jedem Jahr finden für die naturwissenschaftlichen Olympiaden mehrstufige Auswahlverfahren statt. In diesem Jahr haben sich zwölf Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Spaichingen den Aufgaben der ersten Runde gestellt. Mehrere 1000 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland nehmen an der Olypiade teil und zeigen, was sie in Theorie und Praxis in Biologie oder Chemie können.

Bereits während der ersten Lockdown Phase wurden die interessierten Teilnehmer aus den Klassenstufen 10, 11 und 12 von Lehrkräften über Onlinekurse auf die erste Runde vorbereitet. Hier zählte einzig das Interesse am Fachgebiet und es mussten Aufgaben und Experimente, die bereits über das schulische Niveau hinausgehen, als theoretische Facharbeit abgegeben werden. Alle Teilnehmer haben hierfür nicht nur die Zeit während des ersten Lockdowns genutzt, sondern auch viele Arbeitsstunden während der Sommerferien investiert. Auch nach den Sommerferien haben verschiedene Lehrkräfte das Schülerforschungszentrum Tuttlingen sie neben dem Schulunterricht unterstützt und intensiv auf die Klausuren der zweiten Auswahlrunde vorbereitet.

Teilgenommen an der ersten Runde der Internationalen Chemieolympiade haben vom Gymnasium Spaichingen: Collien Bunz (Klasse 10), Lorena Diesel (Klasse 11), Amelie Figel (Klasse 10, qualifiziert für das Landesfinale), Sven Glückler (Klasse 10), Julia Hermann (Klasse 12, qualifiziert für das Landesfinale), Laura Kappeler (Klasse 10), Franziska Klemm (Klasse 12, qualifiziert für das Landesfinale), Fiona Knop (Klasse 11), Ina Kramer (Klasse 12, qualifiziert für das Landesfinale) und Nathanael Strom (Klasse 10, qualifiziert für das Landesfinale).

Teilgenommen an der ersten Runde der Internationalen Biologieolympiade haben vom Gymnasium Spaichingen: Eduard Talos und Laura Wendlinger (beide Klasse 12 und beide qualifiziert für das Landesfinale).