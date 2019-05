Spaichinger scheidet bei „Superhero Germany“ aus

Raphael Merkt aus Spaichingen, der aktuelle „Mister Deutschland“, ist am Samstag, 4. Mai, bei der ProSieben-Show „Superhero Germany" angetreten und kurz vor Einzug ins Finale ausgeschieden. Sein Gegner besiegte ihn im dritten Spiel.

Auch die anderen drei Mitstreiter konnten nicht gegen ihre Gegner gewinnen, sodass keine „Superhero“ aus der Sendung am Samstag hervorging.

Merkt ist seit letzten Sommer „Mister Deutschland“ und trägt diesen Titel für ein Jahr.

Normalerweise unterrichtet er an der Schillerschule in Spaichingen das Fach Sport. Aktuell pausiert er für ein Jahr, um die Agentur Miss Germany Organisation als Mister Germany zu repräsentieren und als Fotomodel zu arbeiten.

Raphael Merkt ist im August 1993 in Baden-Baden geboren. Seine Mutter stammt aus Spaichingen, sein Vater lebt in Baden-Baden und stammt ursprünglich aus Addis Abeba in Äthiopien.